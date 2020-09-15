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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:32

Просмотров: 414

В Мангистау реализуют проект по сохранению тюленей

О мерах по сохранению популяции каспийского тюленя сообщил на площадке центра общественных коммуникаций Тимур Баймуканов, руководитель западного сектора учреждения «Институт гидробиологии и экологии».

Фото с сайта zakon.kz
По словам Тимура Баймуканова, в Мангистауской области реализуется проект, предусматривающий исследования и мероприятия по сохранению каспийского тюленя.

В Мангистау реализуют проект по сохранению тюленей


В рамках экологического проекта с 15 по 28 сентября будет проводиться обследование и сбор сетей и мусора на побережье островов Новый, Морской, Подгорный, Рыбачий, Кулалы и участков мелководий между островами и вдоль островов Тюленьего Архипелага. Тимур Баймуканов отметил, что эти острова играли в прошлом большую роль в качестве лежбищ сотни тысяч особей каспийских тюленей.

- Результаты обследования обнаруженных трупов и останков тюленей на западном побережье полуострова Тупкараган, проведенного осенью 2019 года в рамках настоящего проекта, показали, что рыболовные сети служат причиной гибели большинства из них. Данная экспедиция была организована в сентябре-октябре 2019 года и длилась три недели. За этот период было собрано около 500 брошенных сетей (2 850 кг) и 6 500 кг других отходов (включая стекло, пластик, бытовые отходы). Было очищено 94 километра береговой линии Каспийского моря в Мангистауской области. Следует особо отметить, что большое число из обнаруженных брошенных рыболовных сетей на побережье относятся к сетям из мононитей и крупноячеистым. Именно они наиболее губительны для тюленей, так как животные легко запутываются в такого рода сетях и/или погибают сразу, или носят сети, или их обрывки на себе, что впоследствии также приводит к гибели животных, сказал Тимур Баймуканов.

Тимур Баймуканов отметил, что на побережье также обнаружен мусор в огромном количестве.

- Каждый километр пути при обследовании шириной от 50 до 100 метров содержал в среднем 120 кг пластиковых бутылок и других твердых бытовых отходов, - говорит руководитель западного сектора учреждения «Институт гидробиологии и экологии».

Исследования также показали, что пластиковый материал распадается на мельчайшие частицы и в Каспийском море впервые зафиксирован микропластик.

- Потенциально тюлени в процессе питания могут сами проглатывать пластиковые материалы, а также микропластик способен проникать в организм животных через пищевую цепь через съеденных ракообразных и рыб. Поскольку каспийский тюлень замыкает пищевую цепь, то изучение присутствия пластиковых частиц в организме животных имеет высокую актуальность. Сбор брошенных рыболовных сетей и морского мусора у побережья и акватории вокруг Тюленьих островов имеет большое значение для сохранения местообитания каспийского тюленя и очищения Каспийского моря от загрязнения морским мусором и брошенных рыболовных сетей, - добавил Тимур Баймуканов.



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