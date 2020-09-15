В Актау ведется строительство автомобильной дороги №33

По данным пресс-службы, протяженность дороги - 722 метра, ширина - 15 метров. По плану, автодорога будет четырехполосной, также будут установлены четыре остановки. Строительством дороги занимается подрядная организация ТОО «Алтын Курык».- Предусмотрено освещение и пешеходные дорожки. В настоящее время устанавливаются и приводятся в порядок заезды в микрорайоны. Начаты работы по установке бордюров, - отметил главный специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бекасыл Алхамов.