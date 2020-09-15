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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:38

Просмотров: 1814

В Актау ведется строительство автомобильной дороги №33

В Актау начато строительство автомобильной дороги №33 между 31Б, 32Б и 32В микрорайонами. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау
По данным пресс-службы, протяженность дороги - 722 метра, ширина - 15 метров. По плану, автодорога будет четырехполосной, также будут установлены четыре остановки. Строительством дороги занимается подрядная организация ТОО «Алтын Курык».

В Актау ведется строительство автомобильной дороги №33


В Актау ведется строительство автомобильной дороги №33


- Предусмотрено освещение и пешеходные дорожки. В настоящее время устанавливаются и приводятся в порядок заезды в микрорайоны. Начаты работы по установке бордюров, - отметил главный специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бекасыл Алхамов.



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Комментарии ( 2 )

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amanzhol_120492 (Посетители) Сегодня, 11:44
Ураа, наконецто bravo
 
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  • Неравнодушный
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:22
По нормальному сначала строят дороги, а потом дома.
У нас, почему-то, всегда наоборот, телега впереди лошади.
Так застраивались и все пригородные поселки.
В Приморском даже канализацию делали "опосля".
В общем, как обычно через ... потом.
Но, лучше позже чем никогда.
 
 

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