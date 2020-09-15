В Актау для работы в онкологическом центре прибыли известные казахстанские профессора

Р.Медеубаев, Т.Сатыбалдиев и Н. Джариев. Фото автора

По приглашению Нурлана Джариева, руководителя Мангистауского областного онкологического центра, в Актау приступили к работе специалисты высшей категории.



Рустем Медеубаев работал хирургом-онкологом, хирургом-ординатором, хирургом-эндоскопистом в Актобе и Алматы, заведовал отделом эндоскопии функциональной и рентгендиагностики в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии, кафедрой онкологии для постдипломного образования в медицинском университете Астаны, отделением эндоскопической хирургии в Атырауском кардиологическом центре. Вице-президент Казахстанской ассоциации эндоскопических хирургов.



Темирлан Сатыбалдиев работал ординатором отделения экстренной хирургии областной больницы Уральска, заведующим отделением хирургии областного онкологического диспансера, заместителем главного врача по хирургии областной клинической больницы, главным внештатным хирургом управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, врачом абдоминального хирургического отделения Самарского областного клинического онкологического центра, является профессором кафедры хирургии Самарского государственного медицинского университета. Руководитель трех кандидатских диссертаций, 80 научных работ, имеет три монографии, три патента на изобретение.



В планах прибывших докторов - внедрение всего спектра новых технологий в области онкохирургии, а также организация научно-образовательного направления на базе Мангистауского онкологического центра. Как сказал Нурлан Джариев, здесь будут собраны все необходимые кадры, имеющие опыт работы в научно-исследовательских институтах Казахстана и зарубежья.



Напомним, в конце июля текущего года по приглашению Нурлана Джариева для работы в центре прибыл Габит Алипов, доктор медицинских наук, врач-патоморфолог высшей категории, имеющий опыт международного уровня.



- Наша задача – вывести Мангистауский областной онкологический диспансер на лидирующие позиции в плане оказания качественной и доступной медицинской помощи, - подчеркнули профессора.