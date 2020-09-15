Мангистауские и столичные онкологи приглашают жителей на бесплатный приём

Здание онкологического центра. Фото автора

Приём проведут онколог, маммолог, онкогинеколог, эндоскопист областного онкоцентра и специалисты КазНИИиОР.



Акция проводится с целью выявления злокачественных новообразований молочной железы, рака легких, шейки матки и кишечника.



- Жители, пришедшие на обследование, должны иметь при себе удостоверение личности и не принимать никакой пищи, - отметили в центре.



День открытых дверей пройдёт 19 сентября (суббота) в областном онкологическом центре с 09:00 до 13:00 часов.



Центр расположен в 1А микрорайоне Актау (вдоль дороги, напротив 3А микрорайона). Вход с левого торца здания.