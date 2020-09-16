Порядка 700 новобранцев отправятся служить из Мангистауской области

фото предоставлено Н.Шалабаевым

В эти дни в области работает призывная комиссия, в состав которой входят медработники, представители органов внутренних дел, национальной безопасности, общественных объединений, ветераны Вооруженных Сил и локальных войн.



- Перед нами стоит задача укомплектовать войска физически здоровой и морально подготовленной молодежью. В какие войска попадет призывник, зависит от морально-психологических качеств и компетенций, которыми он обладает. С учетом этого комиссия принимает решение об отправке призывника в те или иные войска. До отправки на службу и по прибытии в воинские части новобранцы проходят обследование на COVID-19 с изоляцией на двухнедельном карантине. В это время они проходят медицинский осмотр, занимаются начальной военной подготовкой. Параллельно ведется изучение социально-психологического статуса призывников, - рассказал Нурбол Шалабаев.



Начальник пресс-службы подчеркнул, что в настоящий период департамент уделяет особое внимание мерам предупреждения коронавирусной инфекции среди призывников и должностных лиц, задействованных в комплектовании Вооруженных Сил.



- При входах на сборные пункты действуют медицинские посты. В составе областных медицинских комиссий работают врачи-инфекционисты. На территории призывных пунктов ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия. Отменены торжественные проводы призывников, прокомментировал Нурбол Шалабаев.



По словам подполковника Жаслана Куракова, начальника отдела призыва управления комплектования департамента, для военнослужащих, имеющих среднетехническое или высшее образование, желающих связать свою жизнь с профессией военного, после шести месяцев службы открывается перспектива заключить контракт.



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