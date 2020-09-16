За прошедшие сутки в Мангистау не выявили заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.В Мангистауской области не отмечены новые случаи заражения CoViD-19.По состоянию на 16 сентября в регионе зарегистрировано 3337 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2612 человек.Помимо этого, в стране зафиксировано 408 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и один летальный исход. Вылечился от пневмонии 71 человек.