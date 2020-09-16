Новые автомобили «Скорой помощи» подарили медучреждениям Мангистау

Иллюстративное фото со страницы управления здравоохранения Мангистауской области в Instagram

Медицинским учреждениям Мангистауской области подарили десять кислородных концентраторов, 40 пульсоксиметров и четыре автомобиля «Скорой помощи» марки Shevrolet Damas в рамках меморандума о сотрудничестве между акционерным обществом «Самрук-Қазына» и Министерством здравоохранения Республики Казахстан.



Единый оператор благотворительности группы компаний АО «Самрук-Қазына» - Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» - закупил необходимое оборудование и передал его в регионы.



- Мы благодарим всех, кто поддерживает медицинские учреждения региона. Во время первой волны пандемии мы столкнулись с проблемами. Теперь мы заранее готовимся ко второй волне, - сказал Сакен Мырзакулов, заместитель руководителя управления здравоохранения региона.



Подобную помощь получит каждый регион страны и города республиканского значения.



- Все эти меры призваны повысить уровень готовности нашей медицины к борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией, и укрепить национальную систему здравоохранения, - отметил Мирас Иргебаев, официальный представитель Фонда «Samruk-Kazyna Trust».



Всего в рамках Меморандума в организации системы здравоохранения республики планируется поставить 100 машин «Скорой помощи», тысячу кислородных концентраторов, 50 аппаратов ИВЛ и тысячу пульсоксиметров.