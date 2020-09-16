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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 563

Новые автомобили «Скорой помощи» подарили медучреждениям Мангистау

Медучреждения региона получили десять кислородных концентраторов и 40 пульсоксиметров. Также региону подарили четыре автомашины «Скорой помощи» марки Shevrolet Damas. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото со страницы управления здравоохранения Мангистауской области в Instagram
Медицинским учреждениям Мангистауской области подарили десять кислородных концентраторов, 40 пульсоксиметров и четыре автомобиля «Скорой помощи» марки Shevrolet Damas в рамках меморандума о сотрудничестве между акционерным обществом «Самрук-Қазына» и Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

Единый оператор благотворительности группы компаний АО «Самрук-Қазына» - Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» - закупил необходимое оборудование и передал его в регионы.

- Мы благодарим всех, кто поддерживает медицинские учреждения региона. Во время первой волны пандемии мы столкнулись с проблемами. Теперь мы заранее готовимся ко второй волне, - сказал Сакен Мырзакулов, заместитель руководителя управления здравоохранения региона.

Подобную помощь получит каждый регион страны и города республиканского значения.

- Все эти меры призваны повысить уровень готовности нашей медицины к борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией, и укрепить национальную систему здравоохранения, - отметил Мирас Иргебаев, официальный представитель Фонда «Samruk-Kazyna Trust».

Всего в рамках Меморандума в организации системы здравоохранения республики планируется поставить 100 машин «Скорой помощи», тысячу кислородных концентраторов, 50 аппаратов ИВЛ и тысячу пульсоксиметров.



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Комментарии ( 4 )

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Нет их (Посетители) Сегодня, 17:50
Самое главное в ветер не выезжать на них
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 17:31
Цитата: tolk
ПОДАРИЛО области четыре вонючих ДАМАСА. Как же надо было заморочиться и найти самую дешёвую,маленькую и неприспособленную машину

Видимо, они таки услышали призывы граждан не делать автомобили скорой помощи из УАЗиков, и нашли то, что еще меньше, и по сути, хуже :))
 
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  • Космос
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:21
Подарили? Вы это слышали? Подарили!
Только вдумайтесь , правительство Казахстана,которое является единственным акционером Самрук-Казына ПОДАРИЛО области четыре вонючих ДАМАСА. Как же надо было заморочиться и найти самую дешёвую,маленькую и неприспособленную машину и впихнуть в неё оборудование для скорой помощи,да и ещё пропиарить это событие!
Правительство должно ОБЕСПЕЧИВАТЬ необходимым транспортом , а не делать подачки в виде подарков.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 17:16
И смех и грех.дамас это же уродство оборудование куда совать или больной рядом побежит?лучше хунтой н 1 или газель на крайняк смешно ппц
 
 

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