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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:39

Просмотров: 38

Жителей Мангистау не будут штрафовать за неуплату налогов

В социальных сетях распространяется информация о том, что в случае непогашения долгов за истекшие налоговые периоды до 1 октября помимо пени будут начисляться штрафы в размере восьми месячных расчетных показателей (МРП). Данная информация является фейком. Об этом сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
В департаменте государственных доходов по Мангистауской области опровергли распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о начислении штрафов физическим лицам за неуплату налогов.

В ней говорится, что в случае непогашения долгов по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства за истекший период до 1 октября этого года помимо пени будут начислять штраф в размере восьми МРП (около 20000 тенге).

- Официально заявляем, что данное сообщение не соответствует действительности. Действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан предусмотрено начисление пени на сумму недоимки за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом штрафные санкции законодательством не предусмотрены, - пояснили в пресс-службе ДГД региона.

Напомним, ранее сообщалось, что физическим лицам спишут пени за неуплаченные налоги. Для списания пени достаточно оплатить основную сумму долга.



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