Жителей Мангистау не будут штрафовать за неуплату налогов

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В департаменте государственных доходов по Мангистауской области опровергли распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о начислении штрафов физическим лицам за неуплату налогов.
В ней говорится, что в случае непогашения долгов по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства за истекший период до 1 октября этого года помимо пени будут начислять штраф в размере восьми МРП (около 20000 тенге).
- Официально заявляем, что данное сообщение не соответствует действительности. Действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан предусмотрено начисление пени на сумму недоимки за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом штрафные санкции законодательством не предусмотрены, - пояснили в пресс-службе ДГД региона.
Напомним, ранее сообщалось, что физическим лицам спишут пени за неуплаченные налоги. Для списания пени достаточно оплатить основную сумму долга.
В ней говорится, что в случае непогашения долгов по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства за истекший период до 1 октября этого года помимо пени будут начислять штраф в размере восьми МРП (около 20000 тенге).
- Официально заявляем, что данное сообщение не соответствует действительности. Действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан предусмотрено начисление пени на сумму недоимки за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, при этом штрафные санкции законодательством не предусмотрены, - пояснили в пресс-службе ДГД региона.
Напомним, ранее сообщалось, что физическим лицам спишут пени за неуплаченные налоги. Для списания пени достаточно оплатить основную сумму долга.
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