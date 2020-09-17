В Мангистау не зарегистрировано новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в стране COVID-19 подтвердился у 72 человек.



Новых заболевших с положительным результатом на коронавирусную инфекцию в Мангистауской области не наблюдается шестые сутки.



По информации на 17 сентября, в регионе числится 3337 человек с диагнозом COVID-19. Выздоровели 2614 человек.