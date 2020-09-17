Оскорбившего полицейских мужчину наказали в Мангистау

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По материалам дела, местный житель, находясь в алкогольном опьянении, оскорбил сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей.



Приговором суда нарушителя признали виновным по части 1 статьи 378 УК РК. Ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 40 часов.



Приговор суда вступил в законную силу вчера, 16 сентября.