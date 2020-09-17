Военные учения проходят в Мангистау

- В ходе учений мы сможем оценить реальные возможности подразделений связи по созданию, развёртыванию и эксплуатации военной системы связи, а военнослужащие ещё раз на практике отработают свои действия и задачи. На данном этапе связисты успешно организовали устойчивую защищённую связь с использованием различных радио- и спутниковых передатчиков между полевыми и стационарными пунктами управления и абонентами в воинских частях, – отметил начальник войск связи регионального командования «Запад» подполковник Юрий Королёв.

Помимо Мангистау подобные учения военных связистов регионального командования «Запад» параллельно проводятся в Атырауской и Актюбинской областях.В учениях принимают участие около 200 военнослужащих, задействовано 30 единиц военной техники.Учения проходят в реальном масштабе времени с развёртыванием системы связи в период условных вооружённых конфликтов. Это позволяет оценить реальное состояние боевой готовности подразделений к выполнению задач в установленные сроки.Для молодых офицеров практические действия стали своеобразным экзаменом на профессионализм.Специалисты также сдали нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью.