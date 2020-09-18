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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 18-09-2020, 10:08

Просмотров: 1751

В Мангистау седьмые сутки не регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 78 новых случаев коронавирусной инфекции. В Мангистауской области седьмые сутки не зарегистрировано новых больных COVID-19. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото
За прошедшие сутки в стране COVID-19 подтвердился у 78 человек.

Новых заболевших с положительным результатом на коронавирусную инфекцию в Мангистауской области не зарегистрировано.

По информации на 17 сентября, в регионе числится 3337 человек с диагнозом COVID-19. Выздоровели 2614 человек.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 55 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 30579, летальных случаев - 337, выздоровевших - 26533.



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Комментарии ( 1 )

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Aman.6586 (Посетители) 18 сентября 2020 17:47
Лада а что про то что, в области уже месяц как нету выздоровленые уже не пишут. Или был указ сверху что бы, не снижали порог заболевания? Так и напишите, зачем людей держать за дураков. А то у меня есть мнение что,порог заболеваемости не снижаются из из-за того чтобы получать деньги врачам. Мне не жалко государственную казну. Пусть получают. Но нужно ввести ясность.
 
 

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