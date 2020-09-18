В Мангистау седьмые сутки не регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки в стране COVID-19 подтвердился у 78 человек.



Новых заболевших с положительным результатом на коронавирусную инфекцию в Мангистауской области не зарегистрировано.



По информации на 17 сентября, в регионе числится 3337 человек с диагнозом COVID-19. Выздоровели 2614 человек.



За прошедшие сутки в стране зафиксировано 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 55 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 30579, летальных случаев - 337, выздоровевших - 26533.