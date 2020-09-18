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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 18-09-2020, 11:00

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Экс-заместитель акима Мангистауской области стала президентом Гражданского альянса Казахстана

Бывший заместитель акима Мангистауской области Бану Нургазиева избрана на должность президента Гражданского альянса Казахстана. Об этом сообщается на сайте civilalliance.kz.

Бану Нургазиева
По данным сайта civilalliance.kz, внеочередное заседание конференции Гражданского альянса Казахстана прошло в онлайн формате 17 сентября 2020 года.

По итогам конференции было принято решение избрать президентом Гражданского альянса Бану Ганиевну Нургазиеву.

Бану Нургазиева окончила Казахский государственный университет имени С.М.Кирова, филологический факультет, по специальности преподаватель русского языка и литературы. Имеет второе высшее образование по специальности «юриспруденция».

Общий стаж работы составляет 39 лет, в том числе в сфере государственной службы 28 лет.

Имеет государственные награды: Орден «Құрмет» (2018г.), медаль «Ерен еңбегі үшін» (2004г), ведомственные медали «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін» (2005г.), «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» (2019г.), юбилейные медали («Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, 20 жыл, 25 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл, 20 жыл», «Қазақстан Республикасының және оның астанасының дамуы мен қалыптасуына елеулі үлес қосқаны үшін», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзі-өзі басқарудың дамуы мен қалыптасуына қосқан елеулі үлесі үшін»).

Кандидатура Бану Ганиевны была предложена членом совета гражданского альянса Казахстана, президентом гражданского альянса Восточно-Казахстанской области Олегом Чернышевым. По его словам, для изменения системы альянса нужен человек, которому это под силу. Бану Ганиевна является именно таким человеком, общественником.

- От представителей НПО Алматы хочу поддержать кандидатуру Бану Ганиевны. Она долгое время работала в Алматы. Бану Ганиевна не классический государственный служащий, потому что она всегда была на стороне общественности. Поэтому я считаю, что это - лучшая кандидатура. Алматы поддерживает, - сказала Алтынай Кобеева.

Вице-президент Альянса Гульнар Курбанбаева отметила, что Бану Ганиевна одна из тех, кто писал закон и вносил изменения.

- В первую очередь, я хочу поблагодарить Вас за выдвижение моей кандидатуры. Еще год назад, когда я слушала послание президента, и Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что государству необходим потенциал и поддержка гражданского общества. Сегодня есть реальные условия для развития неправительственного сектора, а остальное зависит от нас самих, - отметила Бану Нургазиева.



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