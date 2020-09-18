ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» просит повысить тарифы на электроэнергию

В Актау 16 сентября 2020 года состоялись публичные слушания с участием департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области. На публичных слушаниях присутствовали представители местных средств массовой информации, общественности, депутаты маслихатов, заинтересованные лица и потребители субъекта.На слушаниях обсуждали изменение предельных цен на электроэнергию филиала «AllianceEnergoSnab-Актау» Актау и Мунайлинского района Мангистауской области.- Необходимо отметить, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» с 1 июля текущего года поднял тариф на производство электроэнергии с 12,12 до 13,10 тенге за кВт/час без учёта НДС. ГКП «АУЭС» с 1 сентября текущего года тоже подняло тариф на 2,73 тенге за кВт/час. Наша компания несёт большие потери с утверждением нового тарифа по передаче электроэнергии. Убытки за два месяца в связи с изменением тарифа ТОО «МАЭК-Казатомпром» составили 112 555 975 тенге. С учётом изменения тарифа на передачу электроэнергии с сентября на 2,73 тенге за кВт/час по ГКП «АЭУС» на данный момент наблюдается увеличение убытка за сентябрь. Он сравнительно больше, чем за последние два месяца (июль, август), – сказала Гульжан Алимбаева, директор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».Заявку на повышение тарифа на производство электроэнергии в Министерство энергетики страны подали 35 энергопроизводящих организаций Казахстана, в том числе и ТОО «МАЭК-Казатомпром»- Нам было обещано Бакытжаном Качаковым, заместителем акима области, что в 2020 году тарифы останутся все без изменений. Подвёл нас, конечно, МАЭК, который подал заявку в министерство энергетики, а министерство её рассмотрело и подняло тариф. Это вообще, мы считаем, что незаконно. И мы не верим, что это решение, которое было принято МАЭКом, обошло стороной областной акимат, и он об этом не знал. Эти долги, которые сейчас «AllianceEnergoSnab-Актау» пытается закрыть с помощью населения, только нарастают, как снежный ком. Они пытаются за счёт населения ОДНами, повышениями с людей содрать. Мы считаем, что это просто бессовестно, - отметили правозащитники.ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» планирует поднять тариф в Актау для бытовых потребителей на пять процентов с 15,96 до 16,83 тенге. Для юридических лиц поднять на 15 процентов с 16,25 до 18,67 тенге, для бюджетных организаций на 116 процентов с 16,25 до 35,05 тенге.Для бытовых потребителей Мунайлинского района ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» планирует увеличить тариф на четыре процента с 14,43 до 15 тенге. Для юридических лиц тариф будет составлять– 17,96 тенге (рост 4 процента), для бюджетных организаций прирост составит 46 процентов- 25,24 тенге.- Публичные слушания проходили с соблюдением всех санитарных норм, а также в режиме онлайн для тех, кто не смог прийти на слушания. Мнения, высказанные на публичном слушании, будут учтены при утверждении тарифов, - подчеркнул Жандос Салимов, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.Своё мнение по поводу поднятия тарифа высказал депутат Мангистауского областного маслихата Аббат Урисбаев. По его словам, поднимать тариф для населения и предпринимателей сейчас – неправильно, потому что и те, и другие находятся на грани выживания.- Первая причина, это вопрос стоимости газа, который передаёт АО «КазТрансГазАймак», мы его так и не решили. На наше обращение не было ответа. Но вопрос поднятия тарифа – это неправильный вопрос. Нам Бакытжан Качаков сказал, что в 2020 году тариф подниматься не будет. Народ запомнил эти слова. Но МАЭК поднял, и, соответственно, ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» собирается поднимать. Как директор банка, я могу сказать, что у нас сейчас очень критическая ситуация среди предпринимателей. Никто уже не может ни то что платить налоги и кредиты, у них стоит вопрос о сохранении рабочих мест. Вопрос о поднятии тарифов мы в этом кабинете не решим, я предлагаю написать петицию на имя президента, в партию «Нур-Отан» и парламент. Но вопрос, как выбивать долги, это ваша проблема, – сказал Аббат Урисбаев, депутат Мангистауского областного маслихата и директор Мангистауского филиала АО «ForteBank».