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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 18-09-2020, 15:07

Просмотров: 9656

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» просит повысить тарифы на электроэнергию

Энергоснабжающая компания обратилась в департамент по регулированию естественных монополий по Мангистаукой области с заявкой на повышение тарифа на электроэнергию. Об этом сообщается на сайте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Фото с сайта gov.kz
В Актау 16 сентября 2020 года состоялись публичные слушания с участием департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области. На публичных слушаниях присутствовали представители местных средств массовой информации, общественности, депутаты маслихатов, заинтересованные лица и потребители субъекта.

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» просит повысить тарифы на электроэнергию


На слушаниях обсуждали изменение предельных цен на электроэнергию филиала «AllianceEnergoSnab-Актау» Актау и Мунайлинского района Мангистауской области.

- Необходимо отметить, что ТОО «МАЭК-Казатомпром» с 1 июля текущего года поднял тариф на производство электроэнергии с 12,12 до 13,10 тенге за кВт/час без учёта НДС. ГКП «АУЭС» с 1 сентября текущего года тоже подняло тариф на 2,73 тенге за кВт/час. Наша компания несёт большие потери с утверждением нового тарифа по передаче электроэнергии. Убытки за два месяца в связи с изменением тарифа ТОО «МАЭК-Казатомпром» составили 112 555 975 тенге. С учётом изменения тарифа на передачу электроэнергии с сентября на 2,73 тенге за кВт/час по ГКП «АЭУС» на данный момент наблюдается увеличение убытка за сентябрь. Он сравнительно больше, чем за последние два месяца (июль, август), – сказала Гульжан Алимбаева, директор ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

Заявку на повышение тарифа на производство электроэнергии в Министерство энергетики страны подали 35 энергопроизводящих организаций Казахстана, в том числе и ТОО «МАЭК-Казатомпром»

- Нам было обещано Бакытжаном Качаковым, заместителем акима области, что в 2020 году тарифы останутся все без изменений. Подвёл нас, конечно, МАЭК, который подал заявку в министерство энергетики, а министерство её рассмотрело и подняло тариф. Это вообще, мы считаем, что незаконно. И мы не верим, что это решение, которое было принято МАЭКом, обошло стороной областной акимат, и он об этом не знал. Эти долги, которые сейчас «AllianceEnergoSnab-Актау» пытается закрыть с помощью населения, только нарастают, как снежный ком. Они пытаются за счёт населения ОДНами, повышениями с людей содрать. Мы считаем, что это просто бессовестно, - отметили правозащитники.

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» планирует поднять тариф в Актау для бытовых потребителей на пять процентов с 15,96 до 16,83 тенге. Для юридических лиц поднять на 15 процентов с 16,25 до 18,67 тенге, для бюджетных организаций на 116 процентов с 16,25 до 35,05 тенге.

Для бытовых потребителей Мунайлинского района ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» планирует увеличить тариф на четыре процента с 14,43 до 15 тенге. Для юридических лиц тариф будет составлять– 17,96 тенге (рост 4 процента), для бюджетных организаций прирост составит 46 процентов- 25,24 тенге.

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» просит повысить тарифы на электроэнергию


- Публичные слушания проходили с соблюдением всех санитарных норм, а также в режиме онлайн для тех, кто не смог прийти на слушания. Мнения, высказанные на публичном слушании, будут учтены при утверждении тарифов, - подчеркнул Жандос Салимов, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.

Своё мнение по поводу поднятия тарифа высказал депутат Мангистауского областного маслихата Аббат Урисбаев. По его словам, поднимать тариф для населения и предпринимателей сейчас – неправильно, потому что и те, и другие находятся на грани выживания.

- Первая причина, это вопрос стоимости газа, который передаёт АО «КазТрансГазАймак», мы его так и не решили. На наше обращение не было ответа. Но вопрос поднятия тарифа – это неправильный вопрос. Нам Бакытжан Качаков сказал, что в 2020 году тариф подниматься не будет. Народ запомнил эти слова. Но МАЭК поднял, и, соответственно, ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» собирается поднимать. Как директор банка, я могу сказать, что у нас сейчас очень критическая ситуация среди предпринимателей. Никто уже не может ни то что платить налоги и кредиты, у них стоит вопрос о сохранении рабочих мест. Вопрос о поднятии тарифов мы в этом кабинете не решим, я предлагаю написать петицию на имя президента, в партию «Нур-Отан» и парламент. Но вопрос, как выбивать долги, это ваша проблема, – сказал Аббат Урисбаев, депутат Мангистауского областного маслихата и директор Мангистауского филиала АО «ForteBank».



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Комментарии ( 39 )

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mer (Посетители) Вчера, 12:18
Эту прокладку убрать,и ничего не надо повышать,чем их больше,тем больше поднимают цены,это первопричина роста цен везде. Роста производств нет,а потребителей всех благ больше,так от куда взять бабосы,правильно ,забрать у других.
 
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  • mer
  • Ну Ну
 Знакомый (Посетители) Вчера, 11:11
Предлагаю повысить тариф , убрать Альянс !!!!!! МаЭк сможет нормально работать и население будет платить меньше!! Это же так просто , Карл!!! applause
 
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Коммунист. (Посетители) 19 сентября 2020 21:07
Цитата: TU-154
Президенту. По другому не получится

Так!, у них "крыша" 01!... stena

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
-1
  • leo529
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  • илидия
  • Oraz
  • My_way
  • Коммунист.
 Argallo (Посетители) 18 сентября 2020 23:07
ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» планирует поднять тариф в Актау для бытовых потребителей на пять процентов с 15,96 до 16,83 тенге.

Что они врут. Весь год тариф был 17 тг, с июня 17.88, вообще страх потеряли внаглую так врать...
 
-1
  • leo529
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Argallo (Посетители) 18 сентября 2020 22:49
Что они обманывают, убытки у них ага. Они просто разницу в общедомовые нужды добавили, там такие цифры рисуют и проверить их невозможно... Пусть увеличивают тариф, но тогда пусть общедомовые убирают вообще. Также есть много умников, которые в обход счетчика кидают кабель и воруют электричество, пусть им и повышают тарифы в 2 раза.
 
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  • Papirosso
  • Oraz
 2garin (Посетители) 18 сентября 2020 22:28
АльянсЭнерго пусть лысого гоняют а не повышение тарифа... Лысого Вам на лоб наклеить и ходите с ним по квартирам
 
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  • elek
 Lokki_13 (Посетители) 18 сентября 2020 21:10
Хорошо поднимите тариф.... Но тогда уберите этот ипу....й ОДН
 
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  • Ивановна
  • montgomery
 leo529 (Посетители) 18 сентября 2020 20:55
Вообще, что касается всех этих призывов "гнать Альянс в шею; "чтоб они сгинули и т.д. и т.п." (с этим я и сам вполне согласен, ибо действительно, какой прок от паразитов) есть один момент, на котором хотелось бы заострить внимание думающих людей.

Задайте себе два вопроса, и честно, спокойно, ответьте на них:
1. Что именно меня напрягает в данной ситуации: то что приходится платить альянсу-паразиту, или же напрягают тарифы/суммы и наличие ОДН?
2. Что изменится для меня, как потребителя, если завтра Альянс таки исчезнет навсегда?

С паразитством всё понятно, паразитов быть не должно, в идеале. Даже если для этого придумали какой-то там "типа закон"
Но если вас напрягают именно тарифы и ОДН, каких изменений вы ждете? (это уже к вопросу №2)
Я полагаю, что вряд ли стоит ждать каких-то существенных изменений в этом плане.
Исчезнет ли ОДН? - вряд ли, т.к, как уже было сказано ниже, это вовсе не изобретение Альянса, хоть многим и кажется иначе.
Снизится ли тариф? - ну, хорошо если так, но опять же, вряд ли. Да, может быть он не повысится, но предпосылок для снижения, вероятно, нет.
Если кто от этого и выиграет, то скорее всего МАЭК, но никак не конечный потребитель.
Возможно мои рассуждения ошибочны, и с исчезновением Альянса исчезнет и ОДН, а за эл.энергию станем платить 10 тг/кВт, но ведь мы живем в реальном мире?
 
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Forever Young (Посетители) 18 сентября 2020 20:30
Под шумок тоже хотят поднять тарифы... они подняли а мы че?!
 
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  • Ивановна
  • koronavirus
  • Papirosso
  • Oraz
  • My_way
 TU-154 (Посетители) 18 сентября 2020 20:27
Надо писать на них - Альянсэнергоснаб-Актау и на бездействие областного акимата - Президенту. По другому не получится
 
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