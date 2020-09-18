Несколько авиакомпаний отменили международные рейсы в Актау

Фото из архива Lada.kz
На сайте «Капитал» сообщается, что в связи с пандемией COVID-19 несколько авиаперевозчиков отменили международные рейсы из и в Актау.
- Отмена международных рейсов авиакомпании SCAT с 14 по 30 сентября 2020 года по направлениям: Актау - Москва - Актау, Актау - Краснодар - Актау, Актау - Минводы - Актау, Актау - Астрахань - Актау, Актау - Махачкала - Актау. С 4 сентября по 24 октября отменены международные рейсы авиакомпании SCAT в направлении Актау - Тбилиси - Актау и Актау - Баку - Актау, – отметили в аэропорту Актау.
По данным сотрудников аэропорта, с 17 сентября по 25 октября отменены международные авиарейсы и российской компании AEROFLOT в направлении Москва - Актау - Москва.
- Авиакомпания Belavia отменила рейсы на 2020 год по маршруту Минск - Актау - Минск. Белорусская авиакомпания планировала начать со 2 июня 2020 года рейсы по маршруту Минск - Актау - Минск три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Данные договоренности между Казахстаном и Беларусью были достигнуты в конце прошлого года в рамках режима открытого неба. Но ввиду ситуации по коронавирусу отменила так и не начавшееся авиасообщение между Минском и Актау, – сообщили в международном аэропорту Актау.
В аэропорту Актау прекратили принимать международные авиарейсы с 30 марта текущего года. В настоящее время аэропорт обслуживает внутренние рейсы по направлениям Атырау, Нур-Султан, Алматы, Уральск и Шымкент.
Как ранее сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта Актау по итогам 2019 года составил более одного миллиона человек.
- Отмена международных рейсов авиакомпании SCAT с 14 по 30 сентября 2020 года по направлениям: Актау - Москва - Актау, Актау - Краснодар - Актау, Актау - Минводы - Актау, Актау - Астрахань - Актау, Актау - Махачкала - Актау. С 4 сентября по 24 октября отменены международные рейсы авиакомпании SCAT в направлении Актау - Тбилиси - Актау и Актау - Баку - Актау, – отметили в аэропорту Актау.
По данным сотрудников аэропорта, с 17 сентября по 25 октября отменены международные авиарейсы и российской компании AEROFLOT в направлении Москва - Актау - Москва.
- Авиакомпания Belavia отменила рейсы на 2020 год по маршруту Минск - Актау - Минск. Белорусская авиакомпания планировала начать со 2 июня 2020 года рейсы по маршруту Минск - Актау - Минск три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Данные договоренности между Казахстаном и Беларусью были достигнуты в конце прошлого года в рамках режима открытого неба. Но ввиду ситуации по коронавирусу отменила так и не начавшееся авиасообщение между Минском и Актау, – сообщили в международном аэропорту Актау.
В аэропорту Актау прекратили принимать международные авиарейсы с 30 марта текущего года. В настоящее время аэропорт обслуживает внутренние рейсы по направлениям Атырау, Нур-Султан, Алматы, Уральск и Шымкент.
Как ранее сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта Актау по итогам 2019 года составил более одного миллиона человек.