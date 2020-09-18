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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 18-09-2020, 17:26

Просмотров: 17160

Несколько авиакомпаний отменили международные рейсы в Актау

Авиакомпании SCAT, AEROFLOT и Belavia приостановили выполнение международных рейсов Актау. Об этом сообщается на сайте «Капитал».

Фото из архива Lada.kz
На сайте «Капитал» сообщается, что в связи с пандемией COVID-19 несколько авиаперевозчиков отменили международные рейсы из и в Актау.

- Отмена международных рейсов авиакомпании SCAT с 14 по 30 сентября 2020 года по направлениям: Актау - Москва - Актау, Актау - Краснодар - Актау, Актау - Минводы - Актау, Актау - Астрахань - Актау, Актау - Махачкала - Актау. С 4 сентября по 24 октября отменены международные рейсы авиакомпании SCAT в направлении Актау - Тбилиси - Актау и Актау - Баку - Актау, – отметили в аэропорту Актау.

По данным сотрудников аэропорта, с 17 сентября по 25 октября отменены международные авиарейсы и российской компании AEROFLOT в направлении Москва - Актау - Москва.

- Авиакомпания Belavia отменила рейсы на 2020 год по маршруту Минск - Актау - Минск. Белорусская авиакомпания планировала начать со 2 июня 2020 года рейсы по маршруту Минск - Актау - Минск три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Данные договоренности между Казахстаном и Беларусью были достигнуты в конце прошлого года в рамках режима открытого неба. Но ввиду ситуации по коронавирусу отменила так и не начавшееся авиасообщение между Минском и Актау, – сообщили в международном аэропорту Актау.

В аэропорту Актау прекратили принимать международные авиарейсы с 30 марта текущего года. В настоящее время аэропорт обслуживает внутренние рейсы по направлениям Атырау, Нур-Султан, Алматы, Уральск и Шымкент.

Как ранее сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта Актау по итогам 2019 года составил более одного миллиона человек.



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Комментарии ( 7 )

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Тина (Посетители) Вчера, 13:16
На скате до Краснодара, как пишет их сайт, мест с октября по ноябрь нет!
Неужели все билеты уже выкупили???

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Василий Кравчук (Посетители) 19 сентября 2020 09:10
Россия с 21 сентября восстанавливает авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю»
hypnosis
 
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Multiverse (Посетители) 19 сентября 2020 02:41
GIBSON.SG,
Имею в виду в ситуацией из-за пандемии omg
 
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GIBSON.SG (Посетители) 18 сентября 2020 21:28
Multiverse,
Всегда. Лично лет 10 назад Скатом летал прямым рейсом в Москву и обратно.
 
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  • Tankushka
  • mer
 TU-154 (Посетители) 18 сентября 2020 20:36
"В Мангистау седьмые сутки не регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом" Так какая пандемия COVID-19 в Актау? Если отменяют рейсы, которых и так давно нет
 
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  • mariaven
 montgomery (Посетители) 18 сентября 2020 18:33
На сайте аэропорта Актау данная информация была опубликована еще 10 сентября, и постоянно обновляется.
Ау, Лиана, пользуйтесь местными источниками, а не столичными.
 
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  • бася
  • My_way
  • watlow
  • tolk
  • Лана
 Multiverse (Посетители) 18 сентября 2020 17:37
А когда это можно было в Москву с Актау летать, что-то не понял ? Как могли отменить если они не летали или всё-таки успели недельку полетать ?!
 
 

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