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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 18-09-2020, 17:38

Просмотров: 8181

Водители Актау пожаловались на пробки из-за перекрытых дорог

Водители пожаловались на перекрытые центральные дорогие в Актау. По словам автомобилистов, им приходится стоять в пробках в час-пик.

Кадр видео
Автовладельцы Актау пожаловались на перекрытые дороги сотрудниками дорожной полиции и образовавшиеся из-за этого огромные пробки.

- Сегодня, 18 сентября, сотрудники дорожной полиции перекрыли центральные дороги, из-за чего в городе образовались огромные пробки. Объезд есть не везде, многие пытаются добраться через микрорайоны, создавая в жилой зоне настоящий коллапс, - жалуются водители.

По неофициальным данным, перекрытие дорог связано с приездом в город высокопоставленных лиц.







В пресс-службе акима Мангистауской области и департамента полиции региона не смогли назвать причину перекрытия дорог и имена чиновников, прибывших в Актау.

По неподтверждённым данным, в Актау прибыли премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



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Комментарии ( 20 )

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  • raven89
 Наги_Актау (Посетители) Вчера, 06:40
Полное неуважение к своему народу. Полиция даже заранее не удосужилось предупредить водителей, простых людей кто на общественном транспорте передвигается о возможном ограничении движения или же составить альтернативные пути. Как всегда плевок в лицо народа.
 
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Seawolf (Посетители) 19 сентября 2020 13:13
Цитата: Батарейкин
45 минут потратил на поездку в супермаркет ДИНА, так и не попал

А может,и не надо было тебе в тот день в Дину?? Ну, нафиг, простроченным пивасиком бы траванулся... А так,жив-здоров, и даже комменты строчишь... drunk
 
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 mariaven (Посетители) 19 сентября 2020 12:25
1000 полицейских, вместо того чтобы работать по прямым обязанностям, занимались тем что стояли на каждом переходе, разгоняя пешеходов и стоящих на парковке машин. При мне эвакуатором забрали несколько машин.
 
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 Коммунист. (Посетители) 19 сентября 2020 10:50
Цитата: freizer
да вот же Оно, светлое будущее приезжало

ДА!,вот так народ успокойтесь!..МЫ!, просто быдло перед..
Цитата: Forever Young

слышал приехали ворсултан со своим шкафом.. ..

Ясноликий хан, великой степи приехал посмотреть "свои", владения на Магышлаке.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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ЁмоЁ (Посетители) 19 сентября 2020 10:47
что б не кошмарить жителей города когда приезжают такие члены, пусть их доставляют к резиденциям и иным зонам на аэротакси иль на крайняк веткой подземки, что б сохранить их инкогнито. chih
 
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 Добрыня (Посетители) 19 сентября 2020 08:27
********** Во всех светских государствах одна, ну максимус две машины сопровождения, тут же что бы стадо провезети, пстбище закрывают! *****************
 
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 kz1990 (Посетители) 18 сентября 2020 22:16
Цитата: 12-й регион
Был в Татарстане (г.Казань) прошлым летом и видел как ихний президент выезжал из Казанского Кремля (не за рулём конечно) в сопровождении всего одной машины (телохранители наверное).Выехали за ворота и смешались с общим потоком.Да! Включенные мигалки.Да! Везде пропускали! Но! На водителях и пешеходах это никак не отразилось! Никаких засад в кустах людьми в ядовитых жилетках! Никаких солдат вдоль дорог! Там люди даже не знают о перемещении президента. А тут? Словно боятся свой народ

Ну вы смешите конечно это обычный президентик республики,а вот когда путин приедет точно всю дорогу в Казани перекроют rofl

Приехал наш солнце великий устраивать туризм в Мангистауской области rofl а мы такие не благодарные жалуемся на закрытие дорог,ах да еще Мамин был забыл про него. lol
Теперь же надо нашим прорекламировать туризм,иначе зимой зачахнет бедненький Риксос lol вот теперь можно точно устраивать здесь туризм внук нашего первого построил отель надо теперь бабки рубить,только кроме наших богатеев туда больше ездить не будут (из иностранцев) за такие бабосики.
В Париже,Лондоне и Нью-Йорке и то дешевле отели! blind
 
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 freizer (Посетители) 18 сентября 2020 21:05
да вот же Оно, светлое будущее приезжало https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaevu-predstavili-proekt-turistichesk
ogo-haba-beregu-414556/
 
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 ЁмоЁ (Посетители) 18 сентября 2020 20:39
жители им пофиг, это просто бизнес... * По завершении презентации Первый Президент Казахстана осмотрел гостиничный комплекс Rixos Water World Aktau.*
 
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 Forever Young (Посетители) 18 сентября 2020 20:35
нет бы этим шакалам приехать на выходные дни....

слышал приехали ворсултан со своим шкафом.. хотят акима трумова сменить..

зачем вообще приезжать в города....их уже никто не ждут... пускай своих шестерок акимов к себе зовут и решают дела... !!!
 
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