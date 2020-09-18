Водители Актау пожаловались на пробки из-за перекрытых дорог

Автовладельцы Актау пожаловались на перекрытые дороги сотрудниками дорожной полиции и образовавшиеся из-за этого огромные пробки.- Сегодня, 18 сентября, сотрудники дорожной полиции перекрыли центральные дороги, из-за чего в городе образовались огромные пробки. Объезд есть не везде, многие пытаются добраться через микрорайоны, создавая в жилой зоне настоящий коллапс, - жалуются водители.По неофициальным данным, перекрытие дорог связано с приездом в город высокопоставленных лиц.В пресс-службе акима Мангистауской области и департамента полиции региона не смогли назвать причину перекрытия дорог и имена чиновников, прибывших в Актау.По неподтверждённым данным, в Актау прибыли премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.