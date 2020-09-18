Новый заместитель начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ назначен в Мангистау

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Заместителем начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области назначен Назар Изтелеуов.



Назар Изтелеуов родился в поселке Алгабас, Сырымского района, Западно-Казахстанской области. Имеет высшее образование. В 2013 году окончил Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет по специальности «Строительство».



Трудовую деятельность начал в 1987 году трактористом Уральской сельскохозяйственной станции.



1987-1989 гг. служил в рядах Вооруженных сил войсковой части № 40327 командиром среднего танка.

1991-2003 гг. был сортировщиком управления Казвторцветмет, рыбаком АО «Рыба», водителем Западно-Казахстанского ГУ «Автомобильных дорог».

В 2003 году – спасатель областного оперативно-спасательного отряда «Служба спасения 051».

Работал начальником дежурно-спасательного отдела №2 областного оперативно-спасательного отряда «Служба спасения 051».

2005-2009 гг. - руководитель спасательного подразделения областного оперативно-спасательного отряда «Служба спасения 051».

Занимал должность руководителя-спасателя дежурного поисково- спасательного подразделения ГУ «ОСО ДЧС ЗКО МЧС РК».

2011-2014 гг. - главный специалист по эксплуатации автотранспорта ГУ «ОСО ДЧС ЗКО МЧС РК».

2014-2015 гг. - главный механик-спасатель группы по эксплуатации автотранспорта и аварийно-спасательного оборудования ГУ «ОСО ДЧС ЗКО КЧС МВД РК»

2015-2019 гг.- руководитель-спасатель службы по эксплуатации автотранспорта, плавательных средств и оборудования ГУ «ОСО ДЧС ЗКО КЧС МВД РК»

С 2019 года - руководитель-спасатель спасательного подразделения города Уральск оперативно-спасательного отряда ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Западно-Казахстанской области».