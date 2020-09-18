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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 18-09-2020, 17:22

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Новый заместитель начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ назначен в Мангистау

Приказом начальника ДЧС Мангистауской области Куанара Базарбаева на должность заместителя начальника назначен Назар Изтелеуов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ведомства
Заместителем начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области назначен Назар Изтелеуов.

Назар Изтелеуов родился в поселке Алгабас, Сырымского района, Западно-Казахстанской области. Имеет высшее образование. В 2013 году окончил Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет по специальности «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 1987 году трактористом Уральской сельскохозяйственной станции.

1987-1989 гг. служил в рядах Вооруженных сил войсковой части № 40327 командиром среднего танка.
1991-2003 гг. был сортировщиком управления Казвторцветмет, рыбаком АО «Рыба», водителем Западно-Казахстанского ГУ «Автомобильных дорог».
В 2003 году – спасатель областного оперативно-спасательного отряда «Служба спасения 051».
Работал начальником дежурно-спасательного отдела №2 областного оперативно-спасательного отряда «Служба спасения 051».
2005-2009 гг. - руководитель спасательного подразделения областного оперативно-спасательного отряда «Служба спасения 051».
Занимал должность руководителя-спасателя дежурного поисково- спасательного подразделения ГУ «ОСО ДЧС ЗКО МЧС РК».
2011-2014 гг. - главный специалист по эксплуатации автотранспорта ГУ «ОСО ДЧС ЗКО МЧС РК».
2014-2015 гг. - главный механик-спасатель группы по эксплуатации автотранспорта и аварийно-спасательного оборудования ГУ «ОСО ДЧС ЗКО КЧС МВД РК»
2015-2019 гг.- руководитель-спасатель службы по эксплуатации автотранспорта, плавательных средств и оборудования ГУ «ОСО ДЧС ЗКО КЧС МВД РК»
С 2019 года - руководитель-спасатель спасательного подразделения города Уральск оперативно-спасательного отряда ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Западно-Казахстанской области».



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