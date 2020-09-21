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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 2783

Маски из супермаркетов Актау жители посчитали небезопасными

Выдаваемые маски в некоторых супермаркетах Актау вызвали удивление у некоторых горожан.

Фото местной жительницы Александры
В некоторых супермаркетах клиентам выдают медицинские маски.

По словам одной из жительниц Актау, выдаваемая одноразовая маска сделана при помощи степлера и синтетической ткани.

- О какой безопасности может идти речь? Они только увеличат риск инфицирования среди населения. С такими огромными щелями в ткани маска будет пропускать абсолютно все вирусы, - недоумевает Александра.


Маски из супермаркетов Актау жители посчитали небезопасными



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Комментарии ( 5 )

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Каспийский (Посетители) Сегодня, 15:18
Пропуск2020
 
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  • Галина63
  • bekenova
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:47
Василий Кравчук: "...это не маска - это пропуск в магазин!"
Хорошо еще если ее, через одного человека, не вручают снова без санобработки.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:40
У лады походу больше нет новостей, зачем про это писать, как написали ниже, если не нравиться, не одивайте или носите то что вам нравиться свою маску ah1n1
 
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 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:58
?
(
это не маска - это пропуск в магазин!
podmig
ah1n1
lol
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:41
О какой безопасности может идти речь? Они только увеличат риск инфицирования среди населения. С такими огромными щелями в ткани маска будет пропускать абсолютно все вирусы, - недоумевает Александра.

носите свою
 
 

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