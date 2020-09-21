Маски из супермаркетов Актау жители посчитали небезопасными

- О какой безопасности может идти речь? Они только увеличат риск инфицирования среди населения. С такими огромными щелями в ткани маска будет пропускать абсолютно все вирусы, - недоумевает Александра.

В некоторых супермаркетах клиентам выдают медицинские маски.По словам одной из жительниц Актау, выдаваемая одноразовая маска сделана при помощи степлера и синтетической ткани.