На трассе Жетибай-Жанаозен обещают установить придорожный санузел

Согласно информации сайта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, до 2025 года в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» вдоль автодорог республиканского значения планируется устройство 297 единиц санитарно-гигиенических узлов (СГУ). Кроме того, за счёт частных инвестиций за это время будет построено 128 автозаправочных станций с туалетами.В этом году в рамках реконструкции ведутся работы по установке 22 единиц санузлов на автодорогах «Щучинск-Зеренда», «Обход г. Караганда», «Нур-Султан-Павлодар», «Жетибай-Жанаозен», «Обход г.Нур-Султан», «Узынагаш-Отар», «Усть-Каменогорск-Рахмановские ключи» и «Петропавловск-Курган». В 2021 году планируется установка 40 единиц санитарно-гигиенических узлов, в 2022 году – 50 единиц, в 2023 году – 55 единиц, в 2024 году будут установлены 65 СГУ и в 2025 году - 65 единиц.Также стоит отметить, что до конца 2025 года вдоль автодорог международного и республиканского значения за счёт частных инвестиций планируется строительство 128 автозаправочных станций с СГУ таких компаний как Compass, ҚазМұнайГаз, Helios, Sinooil и Kaztransgas.Сегодня ведётся строительство 18 автозаправочных станций на автодорогах «Алматы-Хоргос», «Алматы-Ташкент», «Самара-Шымкент», «Актобе-Мартук», «Нур-Султан-Темиртау», «Алматы-Усть-Каменогорск», «Екатеринбург-Алматы» и «Доссор-Морпорт Актау».Вопрос развития придорожного сервиса находится на особом контроле комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.