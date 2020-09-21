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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 801

На трассе Жетибай-Жанаозен обещают установить придорожный санузел

В течение пяти лет вдоль трасс республиканского значения планируется установить порядка 400 санузлов. Об этом сообщает сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Фото с сайта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК
Согласно информации сайта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, до 2025 года в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» вдоль автодорог республиканского значения планируется устройство 297 единиц санитарно-гигиенических узлов (СГУ). Кроме того, за счёт частных инвестиций за это время будет построено 128 автозаправочных станций с туалетами.

На трассе Жетибай-Жанаозен обещают установить придорожный санузел


В этом году в рамках реконструкции ведутся работы по установке 22 единиц санузлов на автодорогах «Щучинск-Зеренда», «Обход г. Караганда», «Нур-Султан-Павлодар», «Жетибай-Жанаозен», «Обход г.Нур-Султан», «Узынагаш-Отар», «Усть-Каменогорск-Рахмановские ключи» и «Петропавловск-Курган». В 2021 году планируется установка 40 единиц санитарно-гигиенических узлов, в 2022 году – 50 единиц, в 2023 году – 55 единиц, в 2024 году будут установлены 65 СГУ и в 2025 году - 65 единиц.

Также стоит отметить, что до конца 2025 года вдоль автодорог международного и республиканского значения за счёт частных инвестиций планируется строительство 128 автозаправочных станций с СГУ таких компаний как Compass, ҚазМұнайГаз, Helios, Sinooil и Kaztransgas.

Сегодня ведётся строительство 18 автозаправочных станций на автодорогах «Алматы-Хоргос», «Алматы-Ташкент», «Самара-Шымкент», «Актобе-Мартук», «Нур-Султан-Темиртау», «Алматы-Усть-Каменогорск», «Екатеринбург-Алматы» и «Доссор-Морпорт Актау».

Вопрос развития придорожного сервиса находится на особом контроле комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.



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Комментарии ( 3 )

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tata (Посетители) Сегодня, 15:06
Если не ошибаюсь, то туалет там стоит. Только вечно закрыт((. Впрочем ничего удивительного.

Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:43
А когда у нас начнут строить что-то посерьезнее чем туалет.
А то только пишут, что открыли "светофорный объект" или туалет.
Грустно все это. unsmile
 
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  • ЁмоЁ
  • мунайши73
  • tolk
  • Ingul
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:55
новость достойная ТОПа.
не забудьте пригласить министров и акимов областей на открытие
 
 

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