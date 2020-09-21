Угрожавшего ножом женщине гражданина Узбекистана задержали гвардейцы в Жанаозене

Гвардейцы в Жанаозене

В Жанаозене гвардейцы обезоружили и задержали 20-летнего уроженца Узбекистана, угрожавшего женщине ножом. Инцидент произошёл 20 сентября около 18:00. Войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Кирилла Тихонова, патрульных рядовых Мейржана Серикбай и Олжаса Сералы, находясь на маршруте патрулирования по охране общественного порядка в микрорайоне «Самал» возле кафе «7 казан», услышали женские крики о помощи и немедленно доложили об этом происшествии дежурному по войсковым нарядам.



- Гвардейцы сразу же направились в сторону кафе. Прибыв на место происшествия, они увидели, что неизвестный гражданин, совершал ограбление, угрожая канцелярским ножом и физической расправой женщине, требовал у неё деньги. Увидев людей в форме, неизвестный попытался скрыться. Однако благодаря умелым и решительным действиям, с помощью приёмов рукопашного боя, гвардейцам удалось обезвредить и задержать правонарушителя, - сообщили в пресс-службе командования.



Во время наружного досмотра вещей в присутствии понятых у мужчины обнаружили канцелярский нож.



За проявленную бдительность, умелые действия при несении боевой службы по охране общественного порядка войсковой наряд поощрён правами командира части.