«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Сентября
+17...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.76 KZT
  • €1 = 498.6 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:45

Просмотров: 697

Угрожавшего ножом женщине гражданина Узбекистана задержали гвардейцы в Жанаозене

В Жанаозене бойцы Национальной гвардии обезоружили и задержали гражданина Узбекистана, угрожавшего женщине ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК.

Гвардейцы в Жанаозене
В Жанаозене гвардейцы обезоружили и задержали 20-летнего уроженца Узбекистана, угрожавшего женщине ножом. Инцидент произошёл 20 сентября около 18:00. Войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Кирилла Тихонова, патрульных рядовых Мейржана Серикбай и Олжаса Сералы, находясь на маршруте патрулирования по охране общественного порядка в микрорайоне «Самал» возле кафе «7 казан», услышали женские крики о помощи и немедленно доложили об этом происшествии дежурному по войсковым нарядам.

- Гвардейцы сразу же направились в сторону кафе. Прибыв на место происшествия, они увидели, что неизвестный гражданин, совершал ограбление, угрожая канцелярским ножом и физической расправой женщине, требовал у неё деньги. Увидев людей в форме, неизвестный попытался скрыться. Однако благодаря умелым и решительным действиям, с помощью приёмов рукопашного боя, гвардейцам удалось обезвредить и задержать правонарушителя, - сообщили в пресс-службе командования.

Во время наружного досмотра вещей в присутствии понятых у мужчины обнаружили канцелярский нож.

За проявленную бдительность, умелые действия при несении боевой службы по охране общественного порядка войсковой наряд поощрён правами командира части.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:05
Цитата: ВСВ73
войсковой наряд поощрён правами командира части. Это как ??

поощрение в виде снятия ранее наложенного взыскания lol
а по теме - молодцы бойцы! bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ronn
 ВСВ73 (Посетители) Сегодня, 14:08
войсковой наряд поощрён правами командира части. Это как ??
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика