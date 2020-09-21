Считавшуюся девять лет погибшей жительницу Мангистау нашли полицейские

Фото из открытых источников
По данным сайта, поиски пропавшей девочки не прекращались.
- Случается, что потерявшихся находят и через 12, и через 15 лет. Вот и эту пропавшую нашли, родители считали её погибшей, ведь прошло так много времени.В день пропажи девушка вышла из дома в школу сдавать экзамены, с тех пор не выходила на связь. По факту районным отделом полиции было заведено розыскное дело. Однако поиски сотрудников правоохранительных органов и родственников на тот момент ни к чему не привели. Отчаявшиеся родители считали, что она погибла. В ходе проверки обстоятельств дела было выяснено, что девушка не смогла сдать школьные экзамены, ей было стыдно возвращаться домой, и она решила уехать. Сейчас девушка вернулась к родителям, - рассказали в пресс-службе ведомства.
- Случается, что потерявшихся находят и через 12, и через 15 лет. Вот и эту пропавшую нашли, родители считали её погибшей, ведь прошло так много времени.В день пропажи девушка вышла из дома в школу сдавать экзамены, с тех пор не выходила на связь. По факту районным отделом полиции было заведено розыскное дело. Однако поиски сотрудников правоохранительных органов и родственников на тот момент ни к чему не привели. Отчаявшиеся родители считали, что она погибла. В ходе проверки обстоятельств дела было выяснено, что девушка не смогла сдать школьные экзамены, ей было стыдно возвращаться домой, и она решила уехать. Сейчас девушка вернулась к родителям, - рассказали в пресс-службе ведомства.