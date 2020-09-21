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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 17:05

Просмотров: 7120

Считавшуюся девять лет погибшей жительницу Мангистау нашли полицейские

Шестнадцатилетняя жительница Мангистау в 2011 году после провала на экзаменах побоялась возвращаться домой. Спустя девять лет девушку нашли в Алматы. Об этом сообщает kazlenta.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Фото из открытых источников
По данным сайта, поиски пропавшей девочки не прекращались.

- Случается, что потерявшихся находят и через 12, и через 15 лет. Вот и эту пропавшую нашли, родители считали её погибшей, ведь прошло так много времени.В день пропажи девушка вышла из дома в школу сдавать экзамены, с тех пор не выходила на связь. По факту районным отделом полиции было заведено розыскное дело. Однако поиски сотрудников правоохранительных органов и родственников на тот момент ни к чему не привели. Отчаявшиеся родители считали, что она погибла. В ходе проверки обстоятельств дела было выяснено, что девушка не смогла сдать школьные экзамены, ей было стыдно возвращаться домой, и она решила уехать. Сейчас девушка вернулась к родителям, - рассказали в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 4 )

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User_186 (Посетители) Вчера, 22:39
9 лет без документов в Алмаате жила? Ни разу инн в базе не засветился? Ни в банк,ни в поликлинику не обращалась?на работу не устраивалась? Значит так искали. А в целом,хорошо,что все хорошо закончилось.
 
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  • alixah
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 kann (Посетители) Вчера, 19:40
Какая она стыдливая,аж длилась на девять лет.Здесь другая тема,она что то темнить.Может она успела быть за мужем,может занималась чем то запрещенном.Какая она бессердечная,пропасть на долгие годы не думая о родителях.
Шлялась черт знает где,теперь перед родными ей не стыдно.
 
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 ODUVANCHIK (Посетители) Вчера, 19:08
Так НАШЛИ девушку, или она ВЕРНУЛАСЬ???????
 
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 slavik (Посетители) Вчера, 18:19
Так искали...Шерлоки бестолковые.
 
 

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