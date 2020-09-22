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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:10

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Первая 30-ка новобранцев из Мангистау отправилась на службу в Вооруженные Силы РК

Команда из 30 мангистауских призывников отправилась служить в пограничную службу страны. Это первый десант осеннего призыва, который сейчас проходит в департаменте по делам обороны области. Всего в ряды Вооруженных Сил Казахстана из Мангистау планируется призвать более 700 юношей. Об этом сообщил Нурбол Шалабаев, начальник пресс-службы Актауского гарнизона.

Призывники на сборном пункте Актау. Фото предоставлено департаментом по делам обороны
В состав первого десанта вошли молодые люди в возрасте от 18 лет до 21 года из Актау, Жанаозена, Мангистауского, Мунайлинского, Бейнеуского и Тупкараганского районов.

В департаменте уточнили, что всего в период осенней призывной компании планируется призвать более 700 юношей в Пограничную службу КНБ РК, Национальную гвардию РК, а также в войсковые части Министерства обороны Республики Казахстан.

В пограничные войска, как заметил Ерсин Кайбуллин, представитель пресс-центра департамента пограничной службы КНБ РК, из Мангистау планируется направить более 100 призывников. Все они успешно прошли строгий отбор: медкомиссию, тесты, физическую подготовку и психологическую устойчивость.

По оценкам призывных комиссий, количество юношей, изъявших добровольное желание пройти срочную службу в Вооруженных Силах, растёт. Со слов военных, это связано, в первую очередь, с активной совместной работой местных органов военного управления и исполнительных органов в сфере военно-патриотического воспитания и информационно-разъяснительной деятельности. Кроме того, уже через шесть месяцев срочной службы военнослужащие могут поступить на службу по контракту.

Особенностью осеннего призыва в армию стало проведение ПЦР-исследования на областном сборном пункте департамента.

- Повторная сдача анализов на КОВИД-19 будет проводиться новобранцам по их прибытию в войсковые части. Затем они будут размещены в отдельных заранее подготовленных казармах со всеми необходимыми условиями на двухнедельный карантин. Телефонная связь с родителями будет доступна для них четыре раза в неделю, - прокомментировали в департаментах.

От имени родителей призывников выступила Аккенже Кентасова.

- Хотелось бы поблагодарить командование за созданные для призывников условия. Я горжусь своим сыном, думаю, что он с честью пройдёт этот этап своей жизни, – сказала мать призывника.



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