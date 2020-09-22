Спустя 10 суток: В Мангистау выявлен один заболевший коронавирусом

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 67 случаев COVID-19, из них один в нашей области.
По состоянию на 22 сентября в Мангистау зафиксировано 3338 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 2612 человек.
Напомним, ранее в Мангистауской области за 11 дней не было зарегистрировано ни одного заболевшего.
По данным coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход и 30 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших- 31168, летальных случаев - 345, выздоровевших - 26739.
Напомним, ранее в Мангистауской области за 10 дней не было зарегистрировано ни одного заболевшего.
По состоянию на 22 сентября в Мангистау зафиксировано 3338 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 2612 человек.
Напомним, ранее в Мангистауской области за 11 дней не было зарегистрировано ни одного заболевшего.
По данным coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход и 30 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших- 31168, летальных случаев - 345, выздоровевших - 26739.
Напомним, ранее в Мангистауской области за 10 дней не было зарегистрировано ни одного заболевшего.
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