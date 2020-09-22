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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:02

Просмотров: 1561

Келейный праздник! В Актау по-тихому отметили День города

Основные мероприятия ко Дню города в Актау прошли в онлайн режиме 21 сентября. Программу праздничных мероприятий актауский городской акимат предоставил журналистам Lada.kz после проведения всех мероприятий.

Иллюстративное фото
В этом году в связи с пандемией День города отметили без традиционных массовых народных гуляний и концертов. Все мероприятия прошли в режиме онлайн.

Отмечать праздник городская власть начала ещё с 1 сентября. В онлайн режиме прошёл ряд мероприятий на страницах в социальных сетях Facebook и Instagram.

По словам жителей города, не все горожане смогли посмотреть данные мероприятия, так как власти Актау забыли анонсировать данные события через СМИ. К слову, на своём официальном сайте акимат Актау также забыл разместить программу мероприятий.

Согласно программе, были проведены концерты детских творческих коллективов и артистов культурно-досугового комплекса (КДК) имени Абая и многое другое.

Предоставляем вашему вниманию программу мероприятий:

Келейный праздник! В Актау по-тихому отметили День города


Келейный праздник! В Актау по-тихому отметили День города



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Комментарии ( 8 )

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  • Purins
 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:49
Основной тост в ёкимате звучал так:
Ну, за дойную корову!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Галина63
  • #aktau#
 Pluto (Посетители) Сегодня, 15:16
Ну что вы снова удивляетесь в Акимате сидит толпа пришлых которым как город так и население по боку главное свой карман, их уже только ленивый не ругает
 
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  • Галина63
 Око (Посетители) Сегодня, 15:11
Erlan84,
Только так это и можно назвать!

всё вижу
 
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  • malovdmitriy
  • Око
  • Я с Актау
  • Галина63
  • #aktau#
  • ЁмоЁ
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:55
а вы что то феерическое ожидали от нашего Акимата? ну вот вам феерический п****ц )
 
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  • мунайши73
  • malovdmitriy
  • Я с Актау
  • Галина63
 Око (Посетители) Сегодня, 14:42
Вы это серьёзно??!!
Да это ж уже ни в какие ворота не лезет..

всё вижу
 
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  • Космос
  • malovdmitriy
  • Галина63
  • Имярек
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:13
Деньги освоили и отсчитались задним числом. Прокуратура АУ?
 
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  • tolk
  • Космос
  • Око
  • мунайши73
  • malovdmitriy
  • Я с Актау
  • Галина63
  • #aktau#
  • ЁмоЁ
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:08
Акимат Актау так же забыл что состоит на госслужбе и служит своему народу,а не карману.Стыд и позор!!!!Что еще сказать.Начали они отмечать и забыли...За это в столице сняли бы и акима и всех замов.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:09
Отмечать праздник городская власть начала ещё с 1 сентября.
...власти Актау забыли анонсировать данные мероприятия
...на своём официальном сайте акимат Актау также забыл разместить программу мероприятий.

lol lol lol
были проведены концерты детских творческих коллективов и артистов культурно-досугового комплекса (КДК) имени Абая и многое другое.

и кого на этот раз привлекут за наршуения? lol
 
 

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