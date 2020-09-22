Келейный праздник! В Актау по-тихому отметили День города

В этом году в связи с пандемией День города отметили без традиционных массовых народных гуляний и концертов. Все мероприятия прошли в режиме онлайн.Отмечать праздник городская власть начала ещё с 1 сентября. В онлайн режиме прошёл ряд мероприятий на страницах в социальных сетях Facebook и Instagram.По словам жителей города, не все горожане смогли посмотреть данные мероприятия, так как власти Актау забыли анонсировать данные события через СМИ. К слову, на своём официальном сайте акимат Актау также забыл разместить программу мероприятий.Согласно программе, были проведены концерты детских творческих коллективов и артистов культурно-досугового комплекса (КДК) имени Абая и многое другое.Предоставляем вашему вниманию программу мероприятий: