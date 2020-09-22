Есть проблема! В Актау водители пожаловались на отсутствие газа

Фото из архива Lada.kz

По словам водителей, вчера, 21 сентября, и сегодня, 22 сентября, на городских АГЗС нет сжиженного топлива.



- Сегодня проехал около 15 заправок в городе, газ нашёл только на трёх из них и то, топливо там отпускают по талонам. Всё лето газ был, и мы заправлялись спокойно. Проблем с топливом не было. В связи с чем сегодня в городе появились перебои или кому-то на руку устраивать искусственный дефицит? - жалуются водители.



В городском отделе предпринимательства и промышленности подтвердили факт перебоев сжиженного газа на АГЗС города и пригорода.



- Да, действительно, в городе ощущается нехватка топлива. Вчера проводили мониторинг АГЗС, из 60 работало всего 23. Сегодня будет проводиться совещание под председательством заместителя акима области о выделении дополнительных объёмов на газ. После мы сможем дать разъяснения, - сообщили в городском отделе предпринимательства и промышленности.