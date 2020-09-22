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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 2013

Есть проблема! В Актау водители пожаловались на отсутствие газа

В редакцию газеты «Лада» поступают звонки от автомобилистов. Автовладельцы жалуются, что в городе и пригороде возникли перебои со сжиженным газом.

Фото из архива Lada.kz
По словам водителей, вчера, 21 сентября, и сегодня, 22 сентября, на городских АГЗС нет сжиженного топлива.

- Сегодня проехал около 15 заправок в городе, газ нашёл только на трёх из них и то, топливо там отпускают по талонам. Всё лето газ был, и мы заправлялись спокойно. Проблем с топливом не было. В связи с чем сегодня в городе появились перебои или кому-то на руку устраивать искусственный дефицит? - жалуются водители.

В городском отделе предпринимательства и промышленности подтвердили факт перебоев сжиженного газа на АГЗС города и пригорода.

- Да, действительно, в городе ощущается нехватка топлива. Вчера проводили мониторинг АГЗС, из 60 работало всего 23. Сегодня будет проводиться совещание под председательством заместителя акима области о выделении дополнительных объёмов на газ. После мы сможем дать разъяснения, - сообщили в городском отделе предпринимательства и промышленности.



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Комментарии ( 9 )

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Neo_186 (Посетители) Сегодня, 21:42
Походу хотят поднять до 60тенге, как было до карантина, или ещё выше
 
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alixah (Посетители) Сегодня, 21:09
Каждый год одно и тоже,их "лапша"уже надоела.
 
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  • shurik_kz11
 motor (Посетители) Сегодня, 21:03
Хотят повысить цену на газ
 
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  • tolk
  • motor
  • alixah
  • shurik_kz11
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 20:04
Цитата: Космос

Вот теперь точно будет проблема!

Под названием "картель", "красивое" слово!.
Которое не все понимают что это такое, а созвучно канитель и ещё проще сговор газовых барыг после как их летом обломали с ценами...Отыгрываются!..

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
  • tolk
  • motor
  • alixah
  • синдбад
 Jack (Посетители) Сегодня, 19:25
Уже около недели проблема, какие там два дня..
 
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  • Pankration and MMA
  • Коммунист.
  • tolk
  • motor
  • alixah
 mer (Посетители) Сегодня, 19:16
Газ продают за пределы области,туда где дороже купят,нет другого обьяснения,и крыша видимо хорошая.
 
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  • мунайши73
  • motor
  • shurik_kz11
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:48
Четыре дня езжу на 95 синойловском,все газзаправки по пути закрыты,промываем форсунки бензином нет худа без добра.хотя и дорого как бы немного.но другие вообще газ не устанавливают и ничего живы и здоровы.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 18:48
Вот теперь точно будет проблема! После таких заметок...
 
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  • urbanras
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 17:45
Паломники,туристы и использование кондиционеров в а/м главная проблема дефицита газа.
А чиновники не понимают, что надо уже ограничить(запретить) строительство новых АГЗС.В областном центре уже нет земли,а по области пожалуйста. А завод должен выдавать всем газ поровну. Как житель областного центра, считаю, что наши заправки должны обеспечиваться в первую очередь,и должны функционировать не 10 дней в месяц, а каждый день. Тем более, что область к нам едет,а не мы туда.
 
 

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