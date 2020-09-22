«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Сентября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.41 KZT
  • €1 = 496.91 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 515

Житель Актау автостопом добрался из Алматы до космодрома «Байконур»

Эльдару Мисриеву пришлось преодолеть более четырёх тысяч километров, чтобы добраться автостопом из Алматы до космодрома «Байконур» и далее в Актау. Свой путь он снял на видео.

Кадр видео
Житель Актау Эльдар Мисриев пять дней добирался из Алматы до космодрома «Байконур» и далее в родной Актау. Свой путь длиной более четырёх километров он запечатлел на видеокамеру.

Житель Актау автостопом добрался из Алматы до космодрома «Байконур»


Видео Эльдар Мисриев выложил на своём канале в Youtube.

Житель Актау автостопом добрался из Алматы до космодрома «Байконур»


- 2 сентября я отправился в самое сложное и увлекательное приключение в моей жизни. Алматы - Актау, дорога через весь Казахстан, и заветная цель - заброшенный космодром на Байконуре. Пять дней в пути, более четырёх тысяч километров автостопом, больше 80 км пешком. Как я тайком пробирался ночью по степи к легендарным космическим кораблям, прячась от патрульных машин, и многое другое вы увидите в видео, - поделился Эльдар Мисриев.



Напомним, Эльдар Мисриев уже не в первый раз путешествует автостопом. Во время карантина парень четыре дня добирался из Краснодара домой в Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 18:26
я тайком пробирался ночью по степи
А ежели наткнёшся на волка или ещё хуже, стаю бродячих собак?

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 Око (Посетители) Сегодня, 18:05
Завидую белой завистью! Спасибо за видео! Ждём новых! bravo

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика