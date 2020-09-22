Житель Актау автостопом добрался из Алматы до космодрома «Байконур»

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Житель Актау Эльдар Мисриев пять дней добирался из Алматы до космодрома «Байконур» и далее в родной Актау. Свой путь длиной более четырёх километров он запечатлел на видеокамеру.
Видео Эльдар Мисриев выложил на своём канале в Youtube.
- 2 сентября я отправился в самое сложное и увлекательное приключение в моей жизни. Алматы - Актау, дорога через весь Казахстан, и заветная цель - заброшенный космодром на Байконуре. Пять дней в пути, более четырёх тысяч километров автостопом, больше 80 км пешком. Как я тайком пробирался ночью по степи к легендарным космическим кораблям, прячась от патрульных машин, и многое другое вы увидите в видео, - поделился Эльдар Мисриев.
Напомним, Эльдар Мисриев уже не в первый раз путешествует автостопом. Во время карантина парень четыре дня добирался из Краснодара домой в Актау.
Видео Эльдар Мисриев выложил на своём канале в Youtube.
- 2 сентября я отправился в самое сложное и увлекательное приключение в моей жизни. Алматы - Актау, дорога через весь Казахстан, и заветная цель - заброшенный космодром на Байконуре. Пять дней в пути, более четырёх тысяч километров автостопом, больше 80 км пешком. Как я тайком пробирался ночью по степи к легендарным космическим кораблям, прячась от патрульных машин, и многое другое вы увидите в видео, - поделился Эльдар Мисриев.
Напомним, Эльдар Мисриев уже не в первый раз путешествует автостопом. Во время карантина парень четыре дня добирался из Краснодара домой в Актау.