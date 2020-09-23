В Мангистау за прошедшие сутки не зарегистрировано больных коронавирусом

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Всего по данным на 23 сентября в Казахстане выявлены 76 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



В лидерах остается Восточно-Казахстанская область. Там за 24 часа зарегистрировано 28 больных, на втором месте Нур-Султан с 20 случаями.



В Мангистау общее число заболевших составило 3338 человек, а новых выздоровевших по-прежнему нет. Данные так и остаются на отметке 2612.