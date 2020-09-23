В Прикаспийской впадине хотят пробурить самую глубокую скважину в мире

фото из открытых источников
По данным сайта, который ссылается на министерство экологии, геологии и природных ресурсов, в рамках проекта «Евразия» планируется пробурить скважину глубиной 15 км в районе Прикаспийской впадины. В результате планируется обнаружить залежи углеводородов на глубине 7-9 км.
В 2017 году проект оценивался в 500 миллионов долларов, а запасы углеводорода – в 40-60 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.
Вместе с тем разговоры о создании консорциума для реализации проекта ведутся с 2013 года. Сроки реализации не раз переносились. В разные годы интерес к совместному производству проявляли разные компании. В январе 2020 года Казахстан пригласил к участию Shell.
В Минэкологии сообщили LS, что на этот раз начало реализации проекта «Евразия» предусматривается госпрограммой геологоразведки на 2021-2025 годы. Первую фазу предполагается реализовать за 18-24 месяцев. Вторая фаза займет 30-36 месяцев, третья – 36 месяцев. При этом реализация третьего этапа зависит от результатов предыдущих фаз. Всего от 84 до 96 месяцев (семь-восемь лет).
- В текущем году составляется проектно-сметная документация (ПСД) на реализацию первой фазы проекта «Евразия»: сбор, анализ, переобработка и комплексная интегрированная переинтерпретация всех имеющихся геолого-геофизических данных Прикаспийской впадины, – отметили в Минэкологии.
В ведомстве пояснили, что проект планируется осуществить с привлечением международных нефтяных компаний. Вместе с тем, помимо ПСД, планируется определить оператора выполняемых работ.
В Минэкологии отметили, что за счет «Евразии» будет получена информация об особенностях глубинного строения, осадконакоплении, формировании бассейна и потенциале углеводородных ресурсов впадины. В министерстве прогнозируют обнаружение новых крупных залежей углеводородов и установление закономерностей их распространения на больших глубинах.
Вместе с тем у Казахстана появится возможность разработать и внедрить новые инновационные технологии разведки мирового класса в нефтегазовой отрасли.
Справка:
Кольская сверхглубокая скважина (Россия) является самой глубокой в мире. Она имеет диаметр 23 см и длину 12,3 км.
В 2017 году проект оценивался в 500 миллионов долларов, а запасы углеводорода – в 40-60 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.
Вместе с тем разговоры о создании консорциума для реализации проекта ведутся с 2013 года. Сроки реализации не раз переносились. В разные годы интерес к совместному производству проявляли разные компании. В январе 2020 года Казахстан пригласил к участию Shell.
В Минэкологии сообщили LS, что на этот раз начало реализации проекта «Евразия» предусматривается госпрограммой геологоразведки на 2021-2025 годы. Первую фазу предполагается реализовать за 18-24 месяцев. Вторая фаза займет 30-36 месяцев, третья – 36 месяцев. При этом реализация третьего этапа зависит от результатов предыдущих фаз. Всего от 84 до 96 месяцев (семь-восемь лет).
- В текущем году составляется проектно-сметная документация (ПСД) на реализацию первой фазы проекта «Евразия»: сбор, анализ, переобработка и комплексная интегрированная переинтерпретация всех имеющихся геолого-геофизических данных Прикаспийской впадины, – отметили в Минэкологии.
В ведомстве пояснили, что проект планируется осуществить с привлечением международных нефтяных компаний. Вместе с тем, помимо ПСД, планируется определить оператора выполняемых работ.
В Минэкологии отметили, что за счет «Евразии» будет получена информация об особенностях глубинного строения, осадконакоплении, формировании бассейна и потенциале углеводородных ресурсов впадины. В министерстве прогнозируют обнаружение новых крупных залежей углеводородов и установление закономерностей их распространения на больших глубинах.
Вместе с тем у Казахстана появится возможность разработать и внедрить новые инновационные технологии разведки мирового класса в нефтегазовой отрасли.
Справка:
Кольская сверхглубокая скважина (Россия) является самой глубокой в мире. Она имеет диаметр 23 см и длину 12,3 км.