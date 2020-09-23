«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Сентября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.41 KZT
  • €1 = 496.91 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:13

Просмотров: 119

В Прикаспийской впадине хотят пробурить самую глубокую скважину в мире

На реализацию идеи по бурению самой глубокой скважины в мире потребуется порядка семи-восьми лет. Об этом сообщает lsm.kz

фото из открытых источников
По данным сайта, который ссылается на министерство экологии, геологии и природных ресурсов, в рамках проекта «Евразия» планируется пробурить скважину глубиной 15 км в районе Прикаспийской впадины. В результате планируется обнаружить залежи углеводородов на глубине 7-9 км.

В 2017 году проект оценивался в 500 миллионов долларов, а запасы углеводорода – в 40-60 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.

Вместе с тем разговоры о создании консорциума для реализации проекта ведутся с 2013 года. Сроки реализации не раз переносились. В разные годы интерес к совместному производству проявляли разные компании. В январе 2020 года Казахстан пригласил к участию Shell.

В Минэкологии сообщили LS, что на этот раз начало реализации проекта «Евразия» предусматривается госпрограммой геологоразведки на 2021-2025 годы. Первую фазу предполагается реализовать за 18-24 месяцев. Вторая фаза займет 30-36 месяцев, третья – 36 месяцев. При этом реализация третьего этапа зависит от результатов предыдущих фаз. Всего от 84 до 96 месяцев (семь-восемь лет).

- В текущем году составляется проектно-сметная документация (ПСД) на реализацию первой фазы проекта «Евразия»: сбор, анализ, переобработка и комплексная интегрированная переинтерпретация всех имеющихся геолого-геофизических данных Прикаспийской впадины, – отметили в Минэкологии.

В ведомстве пояснили, что проект планируется осуществить с привлечением международных нефтяных компаний. Вместе с тем, помимо ПСД, планируется определить оператора выполняемых работ.

В Минэкологии отметили, что за счет «Евразии» будет получена информация об особенностях глубинного строения, осадконакоплении, формировании бассейна и потенциале углеводородных ресурсов впадины. В министерстве прогнозируют обнаружение новых крупных залежей углеводородов и установление закономерностей их распространения на больших глубинах.

Вместе с тем у Казахстана появится возможность разработать и внедрить новые инновационные технологии разведки мирового класса в нефтегазовой отрасли.

Справка:
Кольская сверхглубокая скважина (Россия) является самой глубокой в мире. Она имеет диаметр 23 см и длину 12,3 км.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:24
ну если чисто бабла отмыть то может быть, а так, даже мне, не самому умному, и то понятно, что рентабельность проекта под очень большим вопросом.
с учетом падения цен на нефть, строительством новых систем транспортировки по регионам, переходом на другие типы энергоносителей, учитывая, что как только подключатся "наши" то проект ждет удорожание в несколько раз и перенос сроков еще лет на 15 и т.д. эта нефть через столько лет даром будет не нужна никому.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика