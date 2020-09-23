Санврачи Мангистау назвали эпидемиологическую ситуацию региона стабильной

Г. Надуев

По словам спикера, в национальном экспертном центре имеется 15318 тестовых образцов для определения вирусной инфекции.



- В области создано 23 мониторинговые группы. На сегодняшний день проведен 1431 рейд. В ходе мероприятий нарушения выявлены на 285 объектах, проведено 285 разъяснительных работ, в том числе 58 объектов были проинспектированы, составлены 116 административных протоколов (на 13 млн тенге). В связи с постепенным открытием объектов с 17 августа к настоящему времени возобновили работу 5708 объектов, через систему «Инфо-Казахстан» от предпринимателей получено 4730 электронных писем и 978 письменных заявлений. На сегодняшний день удовлетворены все 4730 уведомлений, рассмотрено 125 письменных заявлений, - сообщил Газиз Надуев, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.