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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:06

Просмотров: 214

Санврачи Мангистау назвали эпидемиологическую ситуацию региона стабильной

По данным на 22 сентября, в Мангистау методом ПЦР в государственных и частных лабораториях обследованы 114 901 человек, из них 3 338 дали положительный результат. Об этом сообщил Газиз Надуев, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области

Г. Надуев
По словам спикера, в национальном экспертном центре имеется 15318 тестовых образцов для определения вирусной инфекции.

- В области создано 23 мониторинговые группы. На сегодняшний день проведен 1431 рейд. В ходе мероприятий нарушения выявлены на 285 объектах, проведено 285 разъяснительных работ, в том числе 58 объектов были проинспектированы, составлены 116 административных протоколов (на 13 млн тенге). В связи с постепенным открытием объектов с 17 августа к настоящему времени возобновили работу 5708 объектов, через систему «Инфо-Казахстан» от предпринимателей получено 4730 электронных писем и 978 письменных заявлений. На сегодняшний день удовлетворены все 4730 уведомлений, рассмотрено 125 письменных заявлений, - сообщил Газиз Надуев, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:21
дальше че?
когда ваши долбанутые запреты собираетесь убирать?
 
 

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