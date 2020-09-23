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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 1650

С ребёнком за рулем: В полиции Мангистау прокомментировали видео

Сотрудники полиции установили личность водителя, который посадил за руль ребенка. В отношении него составлен административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скрин видео
Водитель автомашины Mitsubishi Lancer, посадивший ребенка себе на колени, заплатит штраф в размере 13 890 тенге.

- При мониторинге социальных сетей на странице YouTube-канала 22 сентября 2020 года было опубликовано видео. Сотрудниками батальона патрульной службы управления полиции города Актау по данному факту на водителя автомашины Mitsubishi Lancer составлен административный протокол по части 1 статьи 593 Кодекса об административных правонарушений РК. С водителем была проведена профилактическая беседа, - отметил Жанарбек Бактыбаев, начальник департамента полиции Мангистау.



Напомню, новость о водителе с ребенком за рулем была опубликована в рубрике «Народные новости».



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