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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 2035

В Актау за выезд на полосу встречного движения водителя лишили прав

Водитель автомашины Kia Сerato нарушил правила дорожного движения 23 сентября. В отношении него составлен административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе департамент полиции Мангистауской области.

Скрин видео
За выезд на полосу встречного движения водителя привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 596 Кодекса об административных правонарушений РК. (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом. Влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев).

- При мониторинге социальных сетей на странице YouTube-канала 23 сентября было опубликовано видео. Сотрудниками батальона патрульной службы управления полиции Актау по данному факту на водителя автомашины Kia Сerato составлен административный протокол. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.



В рубрике «Народные новости» было опубликовано видео, на котором водитель автомобиля выезжает на полосу встречного движения и едва не сбивает пешеходов.



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Комментарии ( 2 )

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Forever Young (Посетители) Сегодня, 19:37
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 kasandra (Посетители) Сегодня, 18:30
правильно, таких оленей нужно изолировать от общества
 
 

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