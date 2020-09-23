«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Сентября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.85 KZT
  • €1 = 497.33 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 608

Школам Актау выдали компьютеры и ноутбуки

Школам Актау выдано 1100 компьютеров и 2737 ноутбуков. Средства на это были предусмотрены из республиканского бюджета. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Полученная школами техника выдается детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также детям-сиротам. Кроме учащихся школ Актау компьютерным оборудованием будут обеспечены 18 704 ребенка из малообеспеченных семей Жанаозена, Бейнеуского и Мунайлинского районов.

- В связи с тем, что новый 2020-2021 учебный год продолжился в  дистанционном формате обучения, нашей школе выдано 90 новых компьютеров. Мы очень рады и благодарны за это. Ранее детям из малообеспеченных семей было предоставлено 29 компьютеров, которыми пользовались в школе. Новые компьютеры мы будем  распределять по заявкам. Думаю, что благодаря этому все школьники смогут обучаться дистанционно, - отметила Мадина Алиева, учитель школы №9 Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика