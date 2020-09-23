Школам Актау выдали компьютеры и ноутбуки

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Полученная школами техника выдается детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также детям-сиротам. Кроме учащихся школ Актау компьютерным оборудованием будут обеспечены 18 704 ребенка из малообеспеченных семей Жанаозена, Бейнеуского и Мунайлинского районов.



- В связи с тем, что новый 2020-2021 учебный год продолжился в дистанционном формате обучения, нашей школе выдано 90 новых компьютеров. Мы очень рады и благодарны за это. Ранее детям из малообеспеченных семей было предоставлено 29 компьютеров, которыми пользовались в школе. Новые компьютеры мы будем распределять по заявкам. Думаю, что благодаря этому все школьники смогут обучаться дистанционно, - отметила Мадина Алиева, учитель школы №9 Актау.