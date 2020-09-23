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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 1283

В Актау уличные точки продажи фруктов и овощей будут работать до 1 ноября

Таким образом местные власти надеются помочь жителям в приобретении овощей и фруктов по более доступным ценам. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций региона сообщил Нурсейт Айладыр, исполняющий обязанности руководителя Актауского городского отдела предпринимательства и промышленности.

Иллюстративное фото
Всего на территории города отделом предпринимательства и промышленности предоставлено 222 места для организации сезонных торговых точек по прямой реализации овощей, фруктов и бахчевой продукции без посредников. Продление срока их работы, по мнению чиновника, позволит бизнесменам заработать, а людям сэкономить, покупая продукцию у местных крестьянских хозяйств.

- В Актау предоставлены точки семи крестьянским хозяйствам, в Мангистауском районе - двум, в Каракиянском районе - пяти, - сообщил Нурсейт Айладыр.

Ранее специалистами отдела были организованы встречи с крестьянскими хозяйствами города и районов, где им рассказали о возможности поддержки предпринимателей.



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