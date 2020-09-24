В Мангистау не зарегистрировано новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 79 человек.



Новых заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию в Мангистауской области не наблюдается вторые сутки.



По состоянию на 24 сентября в регионе числится 3338 человек с диагнозом COVID-19. Число выздоровевших по-прежнему 2612 человек.



По количеству заболевших лидирует Нур-Султан. С начала пандемии зарегистрировано 14 359 случаев COVID-19.