В Мангистау не зарегистрировано новых случаев COVID-19

Фото из доступных источников
За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 79 человек.
Новых заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию в Мангистауской области не наблюдается вторые сутки.
По состоянию на 24 сентября в регионе числится 3338 человек с диагнозом COVID-19. Число выздоровевших по-прежнему 2612 человек.
По количеству заболевших лидирует Нур-Султан. С начала пандемии зарегистрировано 14 359 случаев COVID-19.
Новых заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию в Мангистауской области не наблюдается вторые сутки.
По состоянию на 24 сентября в регионе числится 3338 человек с диагнозом COVID-19. Число выздоровевших по-прежнему 2612 человек.
По количеству заболевших лидирует Нур-Султан. С начала пандемии зарегистрировано 14 359 случаев COVID-19.
Оставьте свой комментарий первым.