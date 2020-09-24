Депутат Мангистау: В регионе нет необходимости в строительстве модульной больницы за семь миллиардов тенге

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Аббат Урисбаев написал депутатский запрос руководителю управления здравоохранения по Мангистауской области Жаманбаевой Ж.А.
В запросе депутат предложил более рационально использовать выделенные семь миллиардов тенге. По его мнению, на эти средства можно ввести в действие имеющиеся несколько медицинских объектов за счет реконструкции.
- В течение последних 10-15 лет каждый руководитель управления здравоохранения сообщает о планах строительства самых необходимых объектов для нашего региона, которые очень «необходимы были еще вчера» (особенно при пандемии могли спасти жизни наших граждан), такие как Мунайлинская районная больница, Актауская многопрофильная больница, больница Скорой помощи, реконструкция или строительство нового морга и другие, которые, к сожалению, остаются нерешенными. Поэтому решение о выделении семи миллиардов тенге на строительство быстровозводимой мобильной модульной инфекционной больницы на 200 коек (вместо системного решения строительства долгожданных вышеуказанных медицинских учреждений) взывает много вопросов у большинства населения, - сказал Аббат Урисбаев.
По мнению депутата, на сегодняшний день нет объективной необходимости в строительстве быстровозводимой мобильной модульной инфекционной больницы, так как в городе освободились многие медицинские специализированные здания с готовой инфраструктурой: здание бывшего родильного дома в первом микрорайоне (100 мест), здание противотуберкулезного диспансера (100 мест), блок «Б» в 26 микрорайоне бывшего роддома (передан в доверительное управление частной клинике) и друге примеры рационального использование средств налогоплательщиков.
- Реконструкция готовых медицинских объектов не потребует значительных капитальных затрат в размере семи миллиардов тенге. Более того, следует учесть и нехватку врачей, и среднего медперсонала в нашей области, каким образом здравоохранение будет решать этот вопрос, - говорит Аббат Урисбаев.
Кроме того, депутат задался вопросом, почему данное строительство осуществляется в рамках социальной ответственности за счет частной компании «NCOC N.V», а не на средства из республиканского бюджета, как это осуществлено в остальных 12 областях республики (за исключением Атырауской области).
- Так как в рамках социальной ответственности, согласно контрактным обязательствам компании «NCOC N.V» перед государством, эти средства предназначены на финансирование социальных проектов, получится на семь миллиардов тенге наша Мангистауская область не получит финансирование и, соответственно, запланированные ранее проекты не будут реализованы. Наша область, являясь донором республиканского бюджета, не должна оставаться в стороне, необходим принцип справедливого распределения, так как жители области больше подвержены рискам заболеваний в связи с неблагоприятной экологической обстановкой, связанной с недропользованием. В связи с чем необходимо изменить источник финансирования от обязательств компании «NCOC N.V» на средства из республиканского бюджета, - считает депутат Аббат Урисбаев.
Депутата также возмутил факт того, что строительство быстровозводимой мобильной больницы обойдется нашей области дороже, чем аналогичное строение в Нур-Султане.
- В столице построили из модульных блоков с использованием технологий строительства быстровозводимых зданий, рассчитанной на 200 коек, из республиканского бюджета на сумму 5,5 миллиарда тенге. В нашем же случае на 1,5 миллиарда тенге дороже. Более того, почему в возведении данного объекта не участвуют местные строительные компании с большим опытом, ведь если бы они занялись строительством этого объекта, то решались бы многие вопросы, связанные с социальной и экономической составляющими. Налоги строительной компании поступали бы в местный бюджет и рабочие места из местного населения. По таким правилам или конкурсу выиграло ТОО «BI-Industrials» (г. Нур-Султан), - отметил депутат.
Также Аббат Урисбаев отметил, что быстровозводимая модульная больница является временным помещением и имеет свои недостатки:
1) малоэтажные, ограниченные в габаритах блоки не станут оригинальным архитектурным воплощением на ландшафте морской столицы Актау;
2) меньшие теплоизоляционные показатели в сравнении с кирпичными/бетонными конструкциями, требующие впоследствии утепление - не самое выгодное решение для ветреной холодной зимы нашей области;
3) по сравнению с традиционным строительством с использованием железобетонных конструкций срок эксплуатации модульного здания небольшой, вследствие чего после снятия напряжения пандемии коронавируса содержание здания будет лежать тяжким бременем на бюджете управления здравоохранения области.
- Выделяемые средства в рамках социальной ответственности, согласно контрактным обязательствам компании «NCOC N.V», для реализации социальных и инфраструктурных проектов необходимо рассматривать как налоговые поступления, то есть бюджетные средства налогоплательщиков. Поэтому, согласно статье 4 бюджетного Кодекса РК, бюджетная система Республики Казахстан основывается на принципах эффективности – разработка и исполнение бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого и конечного результата с использованием утвержденного объема бюджетных средств, или достижения прямого и конечного результата с использованием меньшего объема бюджетных средств. А временные больницы, требующие больший объем бюджетных средств при отсутствии объективной необходимости в их строительстве, являются неэффективным расходованием бюджетных средств, - заявил депутат VI созыва областного маслихата Аббат Урисбаев.
Полный текст депутатского запроса можно посмотреть здесь.
Напомним, что в 1А микрорайоне Актау интенсивными темпами ведется строительство новой быстровозводимой модульной больницы. Объект рассчитан на 200 койко-мест.
В запросе депутат предложил более рационально использовать выделенные семь миллиардов тенге. По его мнению, на эти средства можно ввести в действие имеющиеся несколько медицинских объектов за счет реконструкции.
- В течение последних 10-15 лет каждый руководитель управления здравоохранения сообщает о планах строительства самых необходимых объектов для нашего региона, которые очень «необходимы были еще вчера» (особенно при пандемии могли спасти жизни наших граждан), такие как Мунайлинская районная больница, Актауская многопрофильная больница, больница Скорой помощи, реконструкция или строительство нового морга и другие, которые, к сожалению, остаются нерешенными. Поэтому решение о выделении семи миллиардов тенге на строительство быстровозводимой мобильной модульной инфекционной больницы на 200 коек (вместо системного решения строительства долгожданных вышеуказанных медицинских учреждений) взывает много вопросов у большинства населения, - сказал Аббат Урисбаев.
По мнению депутата, на сегодняшний день нет объективной необходимости в строительстве быстровозводимой мобильной модульной инфекционной больницы, так как в городе освободились многие медицинские специализированные здания с готовой инфраструктурой: здание бывшего родильного дома в первом микрорайоне (100 мест), здание противотуберкулезного диспансера (100 мест), блок «Б» в 26 микрорайоне бывшего роддома (передан в доверительное управление частной клинике) и друге примеры рационального использование средств налогоплательщиков.
- Реконструкция готовых медицинских объектов не потребует значительных капитальных затрат в размере семи миллиардов тенге. Более того, следует учесть и нехватку врачей, и среднего медперсонала в нашей области, каким образом здравоохранение будет решать этот вопрос, - говорит Аббат Урисбаев.
Кроме того, депутат задался вопросом, почему данное строительство осуществляется в рамках социальной ответственности за счет частной компании «NCOC N.V», а не на средства из республиканского бюджета, как это осуществлено в остальных 12 областях республики (за исключением Атырауской области).
- Так как в рамках социальной ответственности, согласно контрактным обязательствам компании «NCOC N.V» перед государством, эти средства предназначены на финансирование социальных проектов, получится на семь миллиардов тенге наша Мангистауская область не получит финансирование и, соответственно, запланированные ранее проекты не будут реализованы. Наша область, являясь донором республиканского бюджета, не должна оставаться в стороне, необходим принцип справедливого распределения, так как жители области больше подвержены рискам заболеваний в связи с неблагоприятной экологической обстановкой, связанной с недропользованием. В связи с чем необходимо изменить источник финансирования от обязательств компании «NCOC N.V» на средства из республиканского бюджета, - считает депутат Аббат Урисбаев.
Депутата также возмутил факт того, что строительство быстровозводимой мобильной больницы обойдется нашей области дороже, чем аналогичное строение в Нур-Султане.
- В столице построили из модульных блоков с использованием технологий строительства быстровозводимых зданий, рассчитанной на 200 коек, из республиканского бюджета на сумму 5,5 миллиарда тенге. В нашем же случае на 1,5 миллиарда тенге дороже. Более того, почему в возведении данного объекта не участвуют местные строительные компании с большим опытом, ведь если бы они занялись строительством этого объекта, то решались бы многие вопросы, связанные с социальной и экономической составляющими. Налоги строительной компании поступали бы в местный бюджет и рабочие места из местного населения. По таким правилам или конкурсу выиграло ТОО «BI-Industrials» (г. Нур-Султан), - отметил депутат.
Также Аббат Урисбаев отметил, что быстровозводимая модульная больница является временным помещением и имеет свои недостатки:
1) малоэтажные, ограниченные в габаритах блоки не станут оригинальным архитектурным воплощением на ландшафте морской столицы Актау;
2) меньшие теплоизоляционные показатели в сравнении с кирпичными/бетонными конструкциями, требующие впоследствии утепление - не самое выгодное решение для ветреной холодной зимы нашей области;
3) по сравнению с традиционным строительством с использованием железобетонных конструкций срок эксплуатации модульного здания небольшой, вследствие чего после снятия напряжения пандемии коронавируса содержание здания будет лежать тяжким бременем на бюджете управления здравоохранения области.
- Выделяемые средства в рамках социальной ответственности, согласно контрактным обязательствам компании «NCOC N.V», для реализации социальных и инфраструктурных проектов необходимо рассматривать как налоговые поступления, то есть бюджетные средства налогоплательщиков. Поэтому, согласно статье 4 бюджетного Кодекса РК, бюджетная система Республики Казахстан основывается на принципах эффективности – разработка и исполнение бюджета, исходя из необходимости достижения наилучшего прямого и конечного результата с использованием утвержденного объема бюджетных средств, или достижения прямого и конечного результата с использованием меньшего объема бюджетных средств. А временные больницы, требующие больший объем бюджетных средств при отсутствии объективной необходимости в их строительстве, являются неэффективным расходованием бюджетных средств, - заявил депутат VI созыва областного маслихата Аббат Урисбаев.
Полный текст депутатского запроса можно посмотреть здесь.
Напомним, что в 1А микрорайоне Актау интенсивными темпами ведется строительство новой быстровозводимой модульной больницы. Объект рассчитан на 200 койко-мест.