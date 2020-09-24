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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 11

Ищи, кому выгодно! Водители в Актау жалуются на отсутствие газа

Голубое топливо отсутствует на многих газозаправочных станциях, либо выдается по талонам, об этом рассказали автовладельцы Актау.

Фото Рашида Исмагилова
По словам автомобилистов, из-за отсутствия газа на заправочных станциях водителям приходится стоять в очередях по 30-40 минут на тех единичных заправках, где он имеется.

Ищи, кому выгодно! Водители в Актау жалуются на отсутствие газа


- Как это наши чиновники могут заявлять о стабильной ситуации с газом? Они вообще ездят по городу, мониторят? Когда они начнут работать, - возмутился местный автовладелец.


Ищи, кому выгодно! Водители в Актау жалуются на отсутствие газа


Lada.kz ожидает официальный комментарий о ситуации с дефицитом газа.

Ищи, кому выгодно! Водители в Актау жалуются на отсутствие газа





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