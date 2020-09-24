Ищи, кому выгодно! Водители в Актау жалуются на отсутствие газа

- Как это наши чиновники могут заявлять о стабильной ситуации с газом? Они вообще ездят по городу, мониторят? Когда они начнут работать, - возмутился местный автовладелец.

По словам автомобилистов, из-за отсутствия газа на заправочных станциях водителям приходится стоять в очередях по 30-40 минут на тех единичных заправках, где он имеется.Lada.kz ожидает официальный комментарий о ситуации с дефицитом газа.