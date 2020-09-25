В Мангистау не зарегистрировано новых случаев COVID-19

Фото из архива Lada.kz
По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистау третьи сутки подряд не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.
С начала эпидемии в нашей области 3338 пациентов заболели COVID-19. Число выздоровевших по-прежнему 2612 человек.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31991, летальных случаев - 347, выздоровевших - 26914.
С начала эпидемии в нашей области 3338 пациентов заболели COVID-19. Число выздоровевших по-прежнему 2612 человек.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31991, летальных случаев - 347, выздоровевших - 26914.
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