«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Сентября
+22...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.19 KZT
  • €1 = 496.26 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:11

Просмотров: 720

Акимат Актау: Руководство пляжа «Достар» самовольно захватили территорию

Ограждение территории появилось недалеко от пляжа «Достар». В акимате Актау сообщили, что у владельцев нет разрешительных документов.

Скрин видео
Очередным ограждением пляжа возмутились горожане.

- Снова закрыли. Разве пляж не принадлежит народу? Эту территорию, что, снова продали частникам? Комерсанты всё делают для своего бизнеса, не считаясь с простым народом, особенно с теми, кто живёт рядом с объектом, - возмутились люди.

Как пояснили в акимате Актау, провести проверку чиновники не могут.

- Дело в том, что из-за моратория субъекты малого и среднего бизнеса мы не можем провести проверку частного пляжа, очевидно, что ограждение они установили незаконно, так как в акимат за разрешительными документами не обращались. В ближайшее время отдел архитектуры и градостроительства направит соответствующее письмо в ГАСК, – сообщили в пресс-службе акимата Актау.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • bekenova
  • TU-154
  • Космос
  • Ну Ну
  • Око
  • Кая Снегова
  • malovdmitriy
 WEL (Посетители) Сегодня, 10:51
Очередная отбалтушка....А Акимат не может направить трактор для сноса ограждения? pokaЛибо отдать начальнику МВД распорежение за контроль порятка на даном участке?потрульная служба чем занимается? Что вобще за детцкий сад,немогут проверить...могу построить rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +13
  • elek
  • bekenova
  • TU-154
  • Maximus
  • kolu411
  • Космос
  • Ну Ну
  • илидия
  • Кари
  • Армани
  • Ивановна
  • Empro
  • malovdmitriy
 zorro (Посетители) Сегодня, 10:45
Уважаемые журналисты.,
Прошу уточнить у Акимата касательно доступа к морю на частных пляжах. Если не ошибаюсь, земля принадлежит частником, но начиная с берега это государственная... Скажем, что с города Актау до Теплого пляжа одни базы отдых, которые сдирают деньги с народов, хотя доступ к морю должен быть бесплатным. Это получается, 30 бизнесменов захватили весь нормальный пляж, но из-за этого страдает весь город (примерно-100тыс человек). Мы не должны платить за берег, а должны платить за имущество, если пользуемся на территории базы отдыха. В целях экономии бюджетных средств т.к. я многодетный отец, ездили на море за 50 км. Актау.
Зачем платить за бесплатное море!!!!!!!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +12
  • elek
  • bekenova
  • TU-154
  • Maximus
  • kolu411
  • Космос
  • Ну Ну
  • илидия
  • Кари
  • Око
  • Армани
  • Ивановна
 Placida (Посетители) Сегодня, 10:32
Цитата: tolk
А то что в стометровой природоохраняемой полосе Достар строит многоэтажные здания их не смущает?


Господи! Если бы кто-нибудь сказал, что вообще смущает этих чиновников?
У меня впечатление, что происходит целенаправленное уничтожение города. И наверное, не у меня одной.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +15
  • Placida
  • vaterloo
  • elek
  • freizer
  • zhanino
  • bekenova
  • TU-154
  • Maximus
  • kolu411
  • Космос
  • Ну Ну
  • Армани
  • Ивановна
  • n92
  • malovdmitriy
 tolk (Посетители) Сегодня, 10:23
А то что в стометровой природоохраняемой полосе Достар строит многоэтажные здания их не смущает?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика