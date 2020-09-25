Акимат Актау: Руководство пляжа «Достар» самовольно захватили территорию

Очередным ограждением пляжа возмутились горожане.- Снова закрыли. Разве пляж не принадлежит народу? Эту территорию, что, снова продали частникам? Комерсанты всё делают для своего бизнеса, не считаясь с простым народом, особенно с теми, кто живёт рядом с объектом, - возмутились люди.Как пояснили в акимате Актау, провести проверку чиновники не могут.- Дело в том, что из-за моратория субъекты малого и среднего бизнеса мы не можем провести проверку частного пляжа, очевидно, что ограждение они установили незаконно, так как в акимат за разрешительными документами не обращались. В ближайшее время отдел архитектуры и градостроительства направит соответствующее письмо в ГАСК, – сообщили в пресс-службе акимата Актау.