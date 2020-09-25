О готовности Мангистау к коронавирусу в осенне-зимний период рассказали чиновники

Под председательством акима Мангистауской области Серикбая Трумова состоялось заседание оперативного штаба по вопросам реализации плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.С докладом выступила руководитель управления здравоохранения Жамал Жаманбаева.- На случай сезонных заболеваний в осенне-зимний период будут задействованы две тысячи медработников: из них врачей – 282, средний медицинский персонал – 600, младший медицинский персонал – 450, прочий персонал – 700. На сегодняшний день ведутся работы по вакцинации населения. Всего вакцинации подлежат 70 000 человек. Привито – 19 393, что составляет 27,7 процента, - рассказала Жамал Жаманбаева.Заместитель акима области Галымжан Ниязов доложил о ситуации по обеспечению региона медицинским инвентарем.- На сегодняшний день количество аппаратов ИВЛ в регионе увеличилось с 95 до 260 единиц, а кислородных концентраторов насчитывается 564 единицы. По средствам индивидуальной защиты имеется запас - 825 многоразовых костюмов, а также 31 234 одноразовых костюма, 29 650 перчаток и другие средства индивидуальной защиты. В 274 аптеках области имеется около 400 тысяч медицинских масок, цена за одну маску реализуется в среднем по 85 тенге. В целях обеспечения продажи медицинских масок по низким ценам в аптеках из бюджета предусмотрено 30 миллионов тенге на закуп около 750 тысяч масок по первому траншу за счёт оборотных средств через СПК Каспий, - сказал Галымжан Ниязов.По данным заместителя акима, в области имеются 198 медицинских автомобилей, обслуживающих население, из них работают 120 машин, 16 автомобилей нуждаются в ремонте, 62 машины будут списаны. С начала года благодаря спонсорской помощи, областной станции скорой и неотложной помощи передано семь реанимобилей (пять в Актау, один в Жанаозен, один в Боранкул).- Если ранее по области 10 диспетчерам поступало в среднем 600 звонков в сутки, то во время вспышки коронавирусной инфекции количество звонков возросло до двух тысяч в сутки, из них принимались лишь 700 звонков. Теперь при спонсорской поддержке приобретено устройство АТС, которое позволяет принимать около двух тысяч звонков с помощью 15 диспетчеров, - отметил Галымжан Ниязов.Чиновники отметили, что в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры для малого и среднего бизнеса в условиях карантинного режима.Проведены разъяснительные работы по обеспечению строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на всех объектах, предложенных к возобновлению работы. Их количество составило - 4 947. Из них 4 227 подали уведомления о начале работы через сайт InfoKazakhstan (info.kz).О строительстве и ремонте медицинских учреждений доложил заместитель акима области Нурлыбай Аккулов.- В настоящее время в рамках Дорожной карты занятости строятся и ремонтируются 38 объектов. В Актау ремонтируются три объекта (областная больница, детская больница, городская поликлиника), строится инфекционная больница. Ремонтные работы в областной больнице и детской больнице завершатся 1 октября. Что касается городской поликлиники, ремонт выполнен на 60 процентов, завершение работ планируется до конца октября, - сказал Нурлыбай Аккулов.​По итогам заседания штаба, глава региона Серикбай Трумов поручил держать ситуацию под постоянным контролем.