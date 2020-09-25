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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:30

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О готовности Мангистау к коронавирусу в осенне-зимний период рассказали чиновники

О работе по предупреждению распространения коронавируса в осенне-зимний период рассказала Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения, на заседании оперативного штаба под председательством акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата региона
Под председательством акима Мангистауской области Серикбая Трумова состоялось заседание оперативного штаба по вопросам реализации плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

О готовности Мангистау к коронавирусу в осенне-зимний период рассказали чиновники


С докладом выступила руководитель управления здравоохранения Жамал Жаманбаева.

- На случай сезонных заболеваний в осенне-зимний период будут задействованы две тысячи медработников: из них врачей – 282, средний медицинский персонал – 600, младший медицинский персонал – 450, прочий персонал – 700. На сегодняшний день ведутся работы по вакцинации населения. Всего вакцинации подлежат 70 000 человек. Привито – 19 393, что составляет 27,7 процента, - рассказала Жамал Жаманбаева.

Заместитель акима области Галымжан Ниязов доложил о ситуации по обеспечению региона медицинским инвентарем.

- На сегодняшний день количество аппаратов ИВЛ в регионе увеличилось с 95 до 260 единиц, а кислородных концентраторов насчитывается 564 единицы. По средствам индивидуальной защиты имеется запас - 825 многоразовых костюмов, а также 31 234 одноразовых костюма, 29 650 перчаток и другие средства индивидуальной защиты. В 274 аптеках области имеется около 400 тысяч медицинских масок, цена за одну маску реализуется в среднем по 85 тенге. В целях обеспечения продажи медицинских масок по низким ценам в аптеках из бюджета предусмотрено 30 миллионов тенге на закуп около 750 тысяч масок по первому траншу за счёт оборотных средств через СПК Каспий, - сказал Галымжан Ниязов.

По данным заместителя акима, в области имеются 198 медицинских автомобилей, обслуживающих население, из них работают 120 машин, 16 автомобилей нуждаются в ремонте, 62 машины будут списаны. С начала года благодаря спонсорской помощи, областной станции скорой и неотложной помощи передано семь реанимобилей (пять в Актау, один в Жанаозен, один в Боранкул).

- Если ранее по области 10 диспетчерам поступало в среднем 600 звонков в сутки, то во время вспышки коронавирусной инфекции количество звонков возросло до двух тысяч в сутки, из них принимались лишь 700 звонков. Теперь при спонсорской поддержке приобретено устройство АТС, которое позволяет принимать около двух тысяч звонков с помощью 15 диспетчеров, - отметил Галымжан Ниязов.

Чиновники отметили, что в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры для малого и среднего бизнеса в условиях карантинного режима.
Проведены разъяснительные работы по обеспечению строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на всех объектах, предложенных к возобновлению работы. Их количество составило - 4 947. Из них 4 227 подали уведомления о начале работы через сайт InfoKazakhstan (info.kz).

О строительстве и ремонте медицинских учреждений доложил заместитель акима области Нурлыбай Аккулов.

- В настоящее время в рамках Дорожной карты занятости строятся и ремонтируются 38 объектов. В Актау ремонтируются три объекта (областная больница, детская больница, городская поликлиника), строится инфекционная больница. Ремонтные работы в областной больнице и детской больнице завершатся 1 октября. Что касается городской поликлиники, ремонт выполнен на 60 процентов, завершение работ планируется до конца октября, - сказал Нурлыбай Аккулов.

​По итогам заседания штаба, глава региона Серикбай Трумов поручил держать ситуацию под постоянным контролем.



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