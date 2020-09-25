Более 30 миллиардов тенге вложили предприниматели в развитие проектов на «Тёплом пляже» в Мангистау

По данным пресс-службы акима региона, в рамках исполнения государственной программы по развитию туристской сферы Казахстан на 2019-2025 годы ведутся работы по реализации плана мероприятий «Мангистау – туристическая зона».По словам заместителя руководителя управления инвестиций и развития туризма области Тлегена Едигеева, в первом полугодии 2020 года объём инвестиций в основной капитал в сфере туризма составил 67 миллиардов тенге.- Открылся гостиничный комплекс всемирно известной сети Rixos и аквапарк в гостиничном комплексе «Холидей ИНН Актау». Ведутся работы по расширению гостиницы «Достар». Осознав интерес таких мировых брендов, поддержку государства, местные предприниматели вложили в «Тёплый пляж» 30,5 миллиарда тенге инвестиций на реализацию четырёх новых туристических проектов. Это реконструкция базы отдыха «Фламинго Резорт», строительство пятизвездочного многофункционального лечебно-диагностического и реабилитационного комплекса «Нур», строительство термальной базы отдыха «Асыл Актау» и строительство зоны отдыха «Seaside Palace»,- сказал Тлеген Едигеев.Со слов Тлегена Едигеева, определены туристические маршруты для осмотра достопримечательностей, природы, исторических, культурных и туристических достопримечательностей региона. В их число вошли:- по Каракиянскому району - маршрут через ущелье Босжира;- по Тупкараганскому району – маршрут «Сартас»;- по Мангистаускому району – маршрут этноаула «Көгез».О проводимых работах в курортных зонах «Тёплый берег» и «Сарша» рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Айдос Хамиев.- На сегодняшний день ведётся электроснабжение зоны в районе «Тёплый пляж» Актау. Согласно проекту, в 2020 году силовые трансформаторы 1х2,5 МВА на ПС-110/10 кВ «База отдыха» будут заменены на трансформаторы 2х16 МВА, а также завершено строительство ЛЭП 10,5 км 10 кВ. В свою очередь, в 2021 году в южном направлении от подстанции ПС-110/10 кВ «База отдыха» будет построена ЛЭП 10,3 км 10 кВ. Ведется строительство систем водоснабжения и газоснабжения в приморской курортной зоне района «Тёплый пляж» Актау. Проект водоснабжения предусматривает строительство 56 км водопроводов и 65 колодцев. На сегодняшний день вырыто 48 км траншей, проложено 48 км водопроводных сетей. Также проложено 58 км газопроводов, - сказал Айдос Хамиев.Также на совещании исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Туралханов доложил о проделанной работе по развитию морского курорта на территории от Актау до паромного комплекса Курык.- По проекту развития береговой инфраструктуры разработано пять проектов, протяженностью 70,8 км, общей стоимостью 17,8 миллиарда тенге. На сегодняшний день ведутся работы по трём проектам стоимостью 11,2 миллиарда тенге, - рассказал Абай Туралханов.Глава региона также поручил разработать Дорожную карту по развитию туризма. Серикбай Трумов отметил, что своевременное выполнение поставленных задач будет под личным контролем акима области.