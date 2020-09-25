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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 497

Более 30 миллиардов тенге вложили предприниматели в развитие проектов на «Тёплом пляже» в Мангистау

Серикбаю Трумову чиновники доложили о развитии инфраструктуры и сопровождении инвестиционных проектов в сфере туризма.

Фото из архива
По данным пресс-службы акима региона, в рамках исполнения государственной программы по развитию туристской сферы Казахстан на 2019-2025 годы ведутся работы по реализации плана мероприятий «Мангистау – туристическая зона».

Более 30 миллиардов тенге вложили предприниматели в развитие проектов на «Тёплом пляже» в Мангистау


По словам заместителя руководителя управления инвестиций и развития туризма области Тлегена Едигеева, в первом полугодии 2020 года объём инвестиций в основной капитал в сфере туризма составил 67 миллиардов тенге.

Более 30 миллиардов тенге вложили предприниматели в развитие проектов на «Тёплом пляже» в Мангистау


- Открылся гостиничный комплекс всемирно известной сети Rixos и аквапарк в гостиничном комплексе «Холидей ИНН Актау». Ведутся работы по расширению гостиницы «Достар». Осознав интерес таких мировых брендов, поддержку государства, местные предприниматели вложили в «Тёплый пляж» 30,5 миллиарда тенге инвестиций на реализацию четырёх новых туристических проектов. Это реконструкция базы отдыха «Фламинго Резорт», строительство пятизвездочного многофункционального лечебно-диагностического и реабилитационного комплекса «Нур», строительство термальной базы отдыха «Асыл Актау» и строительство зоны отдыха «Seaside Palace»,- сказал Тлеген Едигеев.

Со слов Тлегена Едигеева, определены туристические маршруты для осмотра достопримечательностей, природы, исторических, культурных и туристических достопримечательностей региона. В их число вошли:

- по Каракиянскому району - маршрут через ущелье Босжира;
- по Тупкараганскому району – маршрут «Сартас»;
- по Мангистаускому району – маршрут этноаула «Көгез».

Более 30 миллиардов тенге вложили предприниматели в развитие проектов на «Тёплом пляже» в Мангистау


Более 30 миллиардов тенге вложили предприниматели в развитие проектов на «Тёплом пляже» в Мангистау


О проводимых работах в курортных зонах «Тёплый берег» и «Сарша» рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Айдос Хамиев.

- На сегодняшний день ведётся электроснабжение зоны в районе «Тёплый пляж» Актау. Согласно проекту, в 2020 году силовые трансформаторы 1х2,5 МВА на ПС-110/10 кВ «База отдыха» будут заменены на трансформаторы 2х16 МВА, а также завершено строительство ЛЭП 10,5 км 10 кВ. В свою очередь, в 2021 году в южном направлении от подстанции ПС-110/10 кВ «База отдыха» будет построена ЛЭП 10,3 км 10 кВ. Ведется строительство систем водоснабжения и газоснабжения в приморской курортной зоне района «Тёплый пляж» Актау. Проект водоснабжения предусматривает строительство 56 км водопроводов и 65 колодцев. На сегодняшний день вырыто 48 км траншей, проложено 48 км водопроводных сетей. Также проложено 58 км газопроводов, - сказал Айдос Хамиев.

Также на совещании исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Туралханов доложил о проделанной работе по развитию морского курорта на территории от Актау до паромного комплекса Курык.

- По проекту развития береговой инфраструктуры разработано пять проектов, протяженностью 70,8 км, общей стоимостью 17,8 миллиарда тенге. На сегодняшний день ведутся работы по трём проектам стоимостью 11,2 миллиарда тенге, - рассказал Абай Туралханов.

Глава региона также поручил разработать Дорожную карту по развитию туризма. Серикбай Трумов отметил, что своевременное выполнение поставленных задач будет под личным контролем акима области.



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Комментарии ( 4 )

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  • chilian
  • Космос
  • Tankushka
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 12:43
Предприниматели понятно,вложили деньги будут их теперь отбивать.А,что от этого получило население региона кроме потерянного доступа к морю?
 
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  • Куато
  • Empro
  • Космос
  • AbOriginal
 slavik (Посетители) Сегодня, 12:19
Этот мыльный пузырь "Туризм" в условиях климата нашего региона не стоит таких вложений. Массово иностранных туристов он вряд ли привлечёт, а за счёт внутреннего он отобьётся лет через 200. Упор надо делать на создание производств и рабочих мест. Сумма внушительная=перспектива сомнительная, просто акиму больше не чем похвалиться.
 
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  • Empro
  • Tankushka
 Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 12:11
прощай теплый пляж
 
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  • freizer
  • Юрий Спассков
  • Ирон
 Куато (Посетители) Сегодня, 11:51
Всё развитие в одной картинке
 
 

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