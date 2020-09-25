Более 30 миллиардов тенге вложили предприниматели в развитие проектов на «Тёплом пляже» в Мангистау

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По данным пресс-службы акима региона, в рамках исполнения государственной программы по развитию туристской сферы Казахстан на 2019-2025 годы ведутся работы по реализации плана мероприятий «Мангистау – туристическая зона».
По словам заместителя руководителя управления инвестиций и развития туризма области Тлегена Едигеева, в первом полугодии 2020 года объём инвестиций в основной капитал в сфере туризма составил 67 миллиардов тенге.
- Открылся гостиничный комплекс всемирно известной сети Rixos и аквапарк в гостиничном комплексе «Холидей ИНН Актау». Ведутся работы по расширению гостиницы «Достар». Осознав интерес таких мировых брендов, поддержку государства, местные предприниматели вложили в «Тёплый пляж» 30,5 миллиарда тенге инвестиций на реализацию четырёх новых туристических проектов. Это реконструкция базы отдыха «Фламинго Резорт», строительство пятизвездочного многофункционального лечебно-диагностического и реабилитационного комплекса «Нур», строительство термальной базы отдыха «Асыл Актау» и строительство зоны отдыха «Seaside Palace»,- сказал Тлеген Едигеев.
Со слов Тлегена Едигеева, определены туристические маршруты для осмотра достопримечательностей, природы, исторических, культурных и туристических достопримечательностей региона. В их число вошли:
- по Каракиянскому району - маршрут через ущелье Босжира;
- по Тупкараганскому району – маршрут «Сартас»;
- по Мангистаускому району – маршрут этноаула «Көгез».
О проводимых работах в курортных зонах «Тёплый берег» и «Сарша» рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Айдос Хамиев.
- На сегодняшний день ведётся электроснабжение зоны в районе «Тёплый пляж» Актау. Согласно проекту, в 2020 году силовые трансформаторы 1х2,5 МВА на ПС-110/10 кВ «База отдыха» будут заменены на трансформаторы 2х16 МВА, а также завершено строительство ЛЭП 10,5 км 10 кВ. В свою очередь, в 2021 году в южном направлении от подстанции ПС-110/10 кВ «База отдыха» будет построена ЛЭП 10,3 км 10 кВ. Ведется строительство систем водоснабжения и газоснабжения в приморской курортной зоне района «Тёплый пляж» Актау. Проект водоснабжения предусматривает строительство 56 км водопроводов и 65 колодцев. На сегодняшний день вырыто 48 км траншей, проложено 48 км водопроводных сетей. Также проложено 58 км газопроводов, - сказал Айдос Хамиев.
Также на совещании исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Туралханов доложил о проделанной работе по развитию морского курорта на территории от Актау до паромного комплекса Курык.
- По проекту развития береговой инфраструктуры разработано пять проектов, протяженностью 70,8 км, общей стоимостью 17,8 миллиарда тенге. На сегодняшний день ведутся работы по трём проектам стоимостью 11,2 миллиарда тенге, - рассказал Абай Туралханов.
Глава региона также поручил разработать Дорожную карту по развитию туризма. Серикбай Трумов отметил, что своевременное выполнение поставленных задач будет под личным контролем акима области.
По словам заместителя руководителя управления инвестиций и развития туризма области Тлегена Едигеева, в первом полугодии 2020 года объём инвестиций в основной капитал в сфере туризма составил 67 миллиардов тенге.
- Открылся гостиничный комплекс всемирно известной сети Rixos и аквапарк в гостиничном комплексе «Холидей ИНН Актау». Ведутся работы по расширению гостиницы «Достар». Осознав интерес таких мировых брендов, поддержку государства, местные предприниматели вложили в «Тёплый пляж» 30,5 миллиарда тенге инвестиций на реализацию четырёх новых туристических проектов. Это реконструкция базы отдыха «Фламинго Резорт», строительство пятизвездочного многофункционального лечебно-диагностического и реабилитационного комплекса «Нур», строительство термальной базы отдыха «Асыл Актау» и строительство зоны отдыха «Seaside Palace»,- сказал Тлеген Едигеев.
Со слов Тлегена Едигеева, определены туристические маршруты для осмотра достопримечательностей, природы, исторических, культурных и туристических достопримечательностей региона. В их число вошли:
- по Каракиянскому району - маршрут через ущелье Босжира;
- по Тупкараганскому району – маршрут «Сартас»;
- по Мангистаускому району – маршрут этноаула «Көгез».
О проводимых работах в курортных зонах «Тёплый берег» и «Сарша» рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Айдос Хамиев.
- На сегодняшний день ведётся электроснабжение зоны в районе «Тёплый пляж» Актау. Согласно проекту, в 2020 году силовые трансформаторы 1х2,5 МВА на ПС-110/10 кВ «База отдыха» будут заменены на трансформаторы 2х16 МВА, а также завершено строительство ЛЭП 10,5 км 10 кВ. В свою очередь, в 2021 году в южном направлении от подстанции ПС-110/10 кВ «База отдыха» будет построена ЛЭП 10,3 км 10 кВ. Ведется строительство систем водоснабжения и газоснабжения в приморской курортной зоне района «Тёплый пляж» Актау. Проект водоснабжения предусматривает строительство 56 км водопроводов и 65 колодцев. На сегодняшний день вырыто 48 км траншей, проложено 48 км водопроводных сетей. Также проложено 58 км газопроводов, - сказал Айдос Хамиев.
Также на совещании исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Туралханов доложил о проделанной работе по развитию морского курорта на территории от Актау до паромного комплекса Курык.
- По проекту развития береговой инфраструктуры разработано пять проектов, протяженностью 70,8 км, общей стоимостью 17,8 миллиарда тенге. На сегодняшний день ведутся работы по трём проектам стоимостью 11,2 миллиарда тенге, - рассказал Абай Туралханов.
Глава региона также поручил разработать Дорожную карту по развитию туризма. Серикбай Трумов отметил, что своевременное выполнение поставленных задач будет под личным контролем акима области.