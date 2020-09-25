Выплаты актауским вкладчикам Tengri Bank начнутся 30 сентября

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По данным Ерболата Актанбаева, казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) определил АО «Евразийский банк» в качестве банка-агента, который за счёт средств фонда будет осуществлять выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «Tengri Bank».



- За выплатой возмещения могут обратиться физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО «Tengri Bank». Приём заявлений на выплату гарантийного возмещения в отделениях банка-агента начнётся с 30 сентября 2020 года. Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, с целью минимизации очередей, отделения АО «Евразийский банк» будут дополнительно обслуживать вкладчиков АО «Tengri Bank» в ближайшие выходные дни – 3 и 4 октября. Рекомендуем отслеживать загруженность отделений на сайте банка-агента перед их посещением, - сказал Ерболат Актанбаев.



Ерболат Актанбаев отметил, что банком-агентом также будет предусмотрена опция по дистанционной подаче заявлений и онлайн проверке сумм возмещения, подробную информацию о которой можно будет получить на сайте АО «Евразийский банк».



- Выплата гарантийного возмещения через банк-агент будет осуществляться в течение 12 последующих месяцев до 30 сентября 2021 года. По истечении указанного периода фонд может продлить срок действия договора с банком-агентом. После завершения установленного срока выплат через банк-агент вкладчики АО «Tengri Bank» смогут подать заявление на выплату непосредственно в КФГД, - отметил Ерболат Актанбаев.



Выплата возмещения производится в пределах максимальной суммы остатков с учётом вознаграждения по депозиту, начисленному на дату лишения банка лицензии:

- не более 15 миллионов тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте;

- не более 10 миллионов тенге по иным депозитам в национальной валюте;

- и не более эквивалента 5 миллионов тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения АО «Tengri Bank» лицензии).



При наличии у вкладчика АО «Tengri Bank» двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, банк-агент выплатит по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 миллионов тенге с учётом ограничения по гарантированному остатку депозита в иностранной валюте не более 5 миллионов тенге.



Для получения гарантийного возмещения вкладчикам АО «Tengri Bank» следует обратиться в любое отделение или филиал АО «Евразийский банк» и заполнить заявление на выплату. Бланк заявления можно получить непосредственно в банке-агенте или загрузить электронный вариант с сайта КФГД и заполнить его заранее.



Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах, а также режим их работы доступны на официальном сайте www.eubank.kz и в справочной службе банка:+7 (727) 332 77 22, +7 (771) 000 7722, +7 (700) 000 7722, +7 (702) 010 7722.



При обращении в банк-агент вкладчику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Если вместо вкладчика обращается другое лицо, то необходимо предоставить правоустанавливающие документы (например, свидетельство о наследстве или доверенность).



Для справки:



Перемену фамилии, имени или отчества в банке-агенте подтверждают свидетельством о заключении брака или свидетельством о перемене фамилии, имени или отчества, выданным органами ЗАГС.



В отдельных случаях банк-агент вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований. Выплата гарантийного возмещения будет осуществлена не позднее пяти рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.



Отметим, что вкладчики могут самостоятельно выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента, перевод денег на банковский счёт в банке-агенте или в любом другом банке.



За выплатой остатков сверх гарантируемой КФГД суммы вкладчики имеют право обратиться в ликвидационную комиссию АО «Tengri Bank» после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.



Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте Фонда www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460, через чат на сайте КФГД, в Телеграм-чате @kdif_ask, на официальных страницах Фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info@kdif.kz.