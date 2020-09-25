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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:43

Просмотров: 168

В Мангистау прошли стрельбы танкистов

На полигоне «Оймаша» в Актауском гарнизоне более 30 танковых экипажей провели штатные стрельбы из вооружения танков Т-72. Об этом сообщили в пресс-службе управления командующего войсками регионального командования «Запад».

Фото пресс-службы Актауского гарнизона
Танкисты продемонстрировали умение вести меткий огонь из вооружения танка Т-72 по условным целям.

В Мангистау прошли стрельбы танкистов


В Мангистау прошли стрельбы танкистов


Экипажи выполнили первое упражнение контрольных стрельб, в ходе которого вели огонь по условным танкам с расстояния 1600 метров, по ручному противотанковому гранатомету с растояния 700 метров и безоткатному орудию на автомобиле с расстояния до 900 метров.

В Мангистау прошли стрельбы танкистов


В Мангистау прошли стрельбы танкистов


Данные упражнения выполнялись строго по установленному времени. Кроме того, танкисты отрабатывали нормативы на нескольких учебных точках.

- По результатам стрельб танкисты показали хорошие результаты. Они получили ценный опыт по своей специальности. Стоит отметить, что упражнение проводилось в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, – отметил заместитель командира бригады по боевой подготовке, гвардий майор Асылхан Мукушов.

В Мангистау прошли стрельбы танкистов


В Мангистау прошли стрельбы танкистов


По итогам стрельб лучшие результаты показали экипажи командира первой танковой роты, старшего лейтенанта Алдабергена Бексултана – старший лейтенант Жамбыл Космагамбетов и старший сержант Дидар Талапов. Они смогли качественно и быстро выполнить все положенные нормативы и поразить все мишени.

Штатные стрельбы из вооружения танка Т-72 проводятся два раза в год. Именно на полигоне танкист становится настоящим профессионалом, чувствует мощь танкового выстрела, видит способности боевой машины в действии.

- Следует отметить, что танкисты бригады морской пехоты ежегодно в числе лучших танковых экипажей Вооруженных Сил принимают участие в Армейских международных играх, представляя Казахстан, - отметили в пресс-службе Актауского гарнизона.



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