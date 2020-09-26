Новых случаев COVID-19 не выявили в Мангистау

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За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 69 человек.
Новых заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию в Мангистауской области не наблюдается четвертые сутки.
По состоянию на 26 сентября в регионе числится 3338 человек с диагнозом COVID-19. Число выздоровевших по-прежнему 2612 человек.
По количеству заболевших лидирует Алматы. С начала пандемии там зарегистрировано 14 367 случаев COVID-19.
Новых заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию в Мангистауской области не наблюдается четвертые сутки.
По состоянию на 26 сентября в регионе числится 3338 человек с диагнозом COVID-19. Число выздоровевших по-прежнему 2612 человек.
По количеству заболевших лидирует Алматы. С начала пандемии там зарегистрировано 14 367 случаев COVID-19.
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