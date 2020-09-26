Что работает в выходные в Актау

Фото Рашида Исмагилова

В выходные дни могут работать бани, сауны, СПА-центры с заполняемостью не более 30 процентов.



Парикмахерские, салоны красоты и фитнес-центры также будут работать по субботам и воскресеньям.



Сохраняется запрет в выходные и праздничные дни на работу торговых центров и торговых домов, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, которые находятся в них.