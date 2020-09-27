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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:49

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Аллею геологов открыли в Актау

Открытие аллеи в честь геологов прошло к 57-летию города. Об этом сообщает пресс-служба акима Актау.

Фото предоставили в акимате Актау
В церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Галымжан Ниязов, аким города Нурдаулет Килыбай, ветераны-геологи, президент казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков. Для процессии также прибыла специальная делегация из Темиртау во главе с акимом посёлка Актау Алтынбеком Есмурзаевым.

Аллею геологов открыли в Актау


- Мы подписали меморандум о сотрудничестве между двумя регионами в целях установления торговых и экономических отношений, реализации совместных проектов в сфере образования, культуры и здравоохранения. Поздравляю с юбилеем город Актау! Пусть крепнет наше единство, - поделился Алтынбек Есмурзаев.


Аллею геологов открыли в Актау


Здесь изображены композиции буровой, нефтедобывающей установки, атрибуты геологов: молоток и найденный камень. Также на специальной доске указан список месторождений, открытых в Мангистау, и имена известных геологов-разведчиков.

Аллею геологов открыли в Актау


Автором аллеи выступил ветеран Бейсенбай Бисенгалиев, а строительные работы взяли под свою ответственность сотрудники казахстанского общества нефтяников-геологов и регионального филиала.

Аллею геологов открыли в Актау


- Более 90 процентов месторождений, открытых в Мангистау, осваиваются недропользователями. В регионе производится добыча углеводородного сырья, твёрдых полезных ископаемых, добывается 25 процентов казахстанской нефти. Функционируют более 20 нефтесервисных компаний и 25 нефтедобывающих предприятий. В открытии и освоении указанных месторождений непосредственно принимали участие эти разведчики. Поэтому мы должны отметить особую роль и значимость труда геологов и нефтяников, которые вносят вклад в развитие экономики не только в Мангистауской области, но и в республике в целом. Думаю, что эта аллея, открытая в честь представителей этой благородной профессии, в дальнейшем станет одним из любимых мест отдыха горожан, - озвучил слова областного акима заместитель акима области Галымжан Ниязов.


Аллею геологов открыли в Актау


В конце мероприятия собравшиеся стали свидетелями заложения фундамента аллеи строителей. В ближайшее время этот объект появится в 14 микрорайоне.



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