Аллею геологов открыли в Актау

- Мы подписали меморандум о сотрудничестве между двумя регионами в целях установления торговых и экономических отношений, реализации совместных проектов в сфере образования, культуры и здравоохранения. Поздравляю с юбилеем город Актау! Пусть крепнет наше единство, - поделился Алтынбек Есмурзаев.

- Более 90 процентов месторождений, открытых в Мангистау, осваиваются недропользователями. В регионе производится добыча углеводородного сырья, твёрдых полезных ископаемых, добывается 25 процентов казахстанской нефти. Функционируют более 20 нефтесервисных компаний и 25 нефтедобывающих предприятий. В открытии и освоении указанных месторождений непосредственно принимали участие эти разведчики. Поэтому мы должны отметить особую роль и значимость труда геологов и нефтяников, которые вносят вклад в развитие экономики не только в Мангистауской области, но и в республике в целом. Думаю, что эта аллея, открытая в честь представителей этой благородной профессии, в дальнейшем станет одним из любимых мест отдыха горожан, - озвучил слова областного акима заместитель акима области Галымжан Ниязов.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима области Галымжан Ниязов, аким города Нурдаулет Килыбай, ветераны-геологи, президент казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков. Для процессии также прибыла специальная делегация из Темиртау во главе с акимом посёлка Актау Алтынбеком Есмурзаевым.Здесь изображены композиции буровой, нефтедобывающей установки, атрибуты геологов: молоток и найденный камень. Также на специальной доске указан список месторождений, открытых в Мангистау, и имена известных геологов-разведчиков.Автором аллеи выступил ветеран Бейсенбай Бисенгалиев, а строительные работы взяли под свою ответственность сотрудники казахстанского общества нефтяников-геологов и регионального филиала.В конце мероприятия собравшиеся стали свидетелями заложения фундамента аллеи строителей. В ближайшее время этот объект появится в 14 микрорайоне.