Два новых случая COVID-19 выявили в Мангистау

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По состоянию на 27 сентября в регионе зарегистрировано 3340 случаев заражения.



Победить недуг с начала пандемии смогли 2 612 человек.



По количеству заражённых лидирует Алматы. На сегодня выявлено 14 370 случаев. На втором месте расположился Нур-Султан - 14 074 заболевших. Замыкает тройку Атырау - 11 076 коронавирусных больных.