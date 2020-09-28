В Мангистау не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



По количеству зараженных лидирует Восточно-Казахстанская область. Там за 24 часа зарегистрировано 14 заболевших.



По данным на 28 сентября, в Мангистау число заболевших стоит на отметке 3340. Выздоровевших по-прежнему 2612. К слову, эта цифра не меняется уже больше месяца.