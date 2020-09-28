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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 1338

Ремонт столовой и прачечной по цене однокомнатной квартиры проводится в Бейнеу

Ремонт проводится в прачечной и столовой центральной больницы Бейнеуского района. На эти работы выделено 6 миллионов 100 тысяч тенге. Об этом сообщил Берик Абдуллаев, исполняющий обязанности директора Бейнеуской районной центральной больницы.

Фото пресс-службы Акима Бейнеуского района
Ремонтные работы начаты в сентябре текущего года.

Ремонт столовой и прачечной по цене однокомнатной квартиры проводится в Бейнеу

- Ремонтные работы, начатые в сентябре, проводит ТОО «Диас-Курылыс». На сегодняшний день выполнено 50% работ. Завершить ремонт в столовой и прачечной планируется до октября, - сообщил Берик Абдуллаев.

К сведению, ремонт двух помещений в районной больнице равен стоимости однокомнатной квартиры в Актау.

Ремонт столовой и прачечной по цене однокомнатной квартиры проводится в Бейнеу



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Комментарии ( 5 )

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almaty2018 (Посетители) Сегодня, 14:26
Ремонт черновой 2-х комнатной квартиры 67 м2 в новостройке Актау в конце 2018 года встал в районе 3 млн. тенге. Ремонт - стяжка, ламинат, натяжной, стены там красили, двери устанавливали, туалет в кафель, с материалом (унитаз, ванная, плитка, обои и т.п.) в общем полный евроремонт руками узбеков. И запросы мои в ремонте в общем то скромные, но очень презентабельно получилось.

У них прачечная и столовая, вместе квадратов 500-600 наверное, так что цена вроде соответствует.
 
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  • Система
 Bakytzhan (Посетители) Сегодня, 14:03
Стоимость ремонта зависит от квадратуры помещения и вида ремонта. 20 кв.м. или 200 кв.м, всего лишь освежить или полный капитальный ремонт!!!
 
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  • Система
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 13:42
вполне адекватная стоимость ремонта.
 
-2
  • Система
  • Я с Актау
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 13:19
это ж сколь мне надо на ремонт 2 к. кв. в Актау и кровлю залить, по их расценкам!? ************* look
 
-2
  • Юрий Спассков
  • watlow
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  • Bakytzhan
  • Система
  • Я с Актау
 asnural (Посетители) Сегодня, 12:58
А что тут такого? Ремонт обычно выходит очень дорого...и причем тут цена 1км квартиры
 
 

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