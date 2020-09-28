Ремонт столовой и прачечной по цене однокомнатной квартиры проводится в Бейнеу

Ремонтные работы начаты в сентябре текущего года.- Ремонтные работы, начатые в сентябре, проводит ТОО «Диас-Курылыс». На сегодняшний день выполнено 50% работ. Завершить ремонт в столовой и прачечной планируется до октября, - сообщил Берик Абдуллаев.К сведению, ремонт двух помещений в районной больнице равен стоимости однокомнатной квартиры в Актау.