Доходное место! Услугу по упаковке багажа проверила антимонопольная служба в Актау

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Факт лоббирования интересов стал причиной проверки в аэропорту Актау.



- Послужило причиной проверки то, что филиал при проведении конкурса по аренде площади для оказания услуг по упаковке багажа создал препятствие доступа на товарный рынок другим субъектам рынка, тем самым злоупотребил доминирующим или монопольным положением. В случае неисполнения требований антимонопольного органа в установленные сроки филиал будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством, – сообщили в департаменте комитета по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.