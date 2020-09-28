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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:08

Просмотров: 785

Доходное место! Услугу по упаковке багажа проверила антимонопольная служба в Актау

Акт антимонопольного реагирования предъявлен в Актауский филиал ТОО «АТМ ГРУП», эксплуатирующий пассажирский терминал международного аэропорта Актау. Об этом сообщили в департаменте комитета по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

фото из открытых источников
Факт лоббирования интересов стал причиной проверки в аэропорту Актау.

- Послужило причиной проверки то, что филиал при проведении конкурса по аренде площади для оказания услуг по упаковке багажа создал препятствие доступа на товарный рынок другим субъектам рынка, тем самым злоупотребил доминирующим или монопольным положением. В случае неисполнения требований антимонопольного органа в установленные сроки филиал будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством, – сообщили в департаменте комитета по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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ssnaktau (Посетители) Сегодня, 16:54
Лучше бы они ценообразование крупных монополистов проверили!Наверное кого то "своего" обделили
 
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makovka (Посетители) Сегодня, 16:10
zhanino, согласна на 100%. Че придрались к этим упаковщикам? Хочешь - упаковывай, не хочешь - Не упаковывай. Выбор за тобой. А с тем же альянсом: хочешь - плати, не хочешь - все равно заплатишь. Еще и цены каждые полгода поднимают. Вот здесь работайте, антимонопольный!
 
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  • makovka
 zhanino (Посетители) Сегодня, 15:34
не пойму, сколько упаковщиков они хотят туда поставить, там и так все впритык, ладно бы цены снизили бы, но этого точно не будет, поэтому это просто придирки считаю, лучше бы занялись ценами на ком. услуги, например Альянсом, вот где обдирают
 
 

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