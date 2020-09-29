В теплице сельской школы Мангистау выращивают овощи и пальмовые деревья

По словам Гульсум Надировой, теплица выдерживает любую погоду. Несмотря на то, что снаружи термометр показывает -15С, теплица сможет поддержать необходимую стабильную температуру.- Всем известно, что растения выделяют кислород, то, чем мы дышим. В нашей теплице растут овощи и цветы. Ребята научились выращивать растения тропических лесов – пальмовые деревья. Школьные учителя проделали огромную работу. Благодаря их старанию ребята знают всё об этих растениях, как правильно за ними ухаживать, раскрыли все секреты и удачно применили полученные знания на практике. Занятия на грядках способствуют быстрому усвоению школьных предметов, - рассказала Гульсум Надирова.Гульсум Надирова отметила, что за растениями, требующими особого ухода, с 2007 года следит сотрудник школы. 74 вида растений, произрастающих в теплице, орошаются капельным орошением.- Ученики в теплице проводят исследования. Стоит отметить, что выращенные здесь огурцы и сладкий перец до карантина использовали в столовой для школьного питания, - сказала Гульсум Надирова.